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比亞迪進攻日本 明年要開百家門市

記者林宸誼／綜合報導
比亞迪將搶攻日本市場。（中新社）
比亞迪將搶攻日本市場。（中新社）

中國純電動汽車（EV）巨頭比亞迪搶攻日本市場，擬於2025年底將目前在日本約20家的銷售門市擴張至超過100家，年銷量達到3萬輛，預計到2026年為止還將每年發售新款車型來擴大市場占有率。

比亞迪今年銷量目標是450萬輛，成長50%，由於在中國的市占率已接近頂峰，再往上突破有很大難度，因此正積極布局海外市場，不僅在東南亞和美洲、歐洲等市場，也瞄準號稱「進口車禁區」的日本市場。

日本共同社報導，日本市場向來青睞的是日本國產車或歐洲車，比亞迪認為，環保意識提升帶來的電動車需求增加是商機，因此藉此拓展市場。

比亞迪與美國電動車龍頭特斯拉，爭奪電動車銷量全球第一的位置。2023年1月在日本發動首輪攻勢，推出SUV「ATTO 3」；9月又投放了小型車「海豚」。

比亞迪日本公司社長劉學亮1日在東京舉行發布會稱，今後還將在各地商業設施等舉辦展示活動，打響知名度。

日經中文網報導，劉學亮說：「每天都在考慮向日本引入什麼車型。關於日本，我們打算現在只提供電動車」。

比亞迪將在6月前後於日本發售轎車「海豹」，2025年以後也將推出新車型。

日本 電動車 東南亞

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