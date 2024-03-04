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蘋果全力進攻AI 鴻海出貨喊衝

記者蕭君暉／綜合報導

蘋果全力衝刺AI事業，執行長庫克已宣示將推出具變革性的AI功能，業界預料將掀起蘋果新一波AI伺服器建置需求。據悉，鴻海出貨給蘋果的AI伺服器已在測試階段，隨著蘋果瞄準AI應用，鴻海有機會擴大出貨，穩坐全球AI伺服器製造龍頭寶座。

對於是否接到蘋果AI伺服器新訂單，鴻海表示，不評論單一客戶與產品。供應鏈人士透露，蘋果先前已做很多AI功能測試，屬於高度機密，蘋果與鴻海一直有許多專案進行並測試中。隨著蘋果全力進攻AI，鴻海是全球伺服器製造龍頭，市占率超過四成，自然成為蘋果AI計畫首選合作夥伴。

鴻海董事長劉揚偉上周透露，他剛從美國加州的庫比蒂諾（蘋果總部）回來，透露蘋果與鴻海的深厚交情。蘋果每次要推出新產品、新功能，尤其是難度與技術層次愈高的產品，鴻海都是第一大供應商。

另外，考量美中關係與地緣政治敏感性，鴻海出貨蘋果的伺服器產品不會在中國生產，可能在越南或墨西哥等海外生產據點。

鴻海上周公告，將斥資8.27億元，取得墨西哥西南部哈利斯科州埃爾薩爾托（EL SALTO, JALISCO, MEXICO）12.75萬坪土地。外界推測，鴻海是為擴增AI伺服器產能。

在雲端服務供應商（CSP）方面，法人表示，鴻海持續擴大與CSP合作，包括亞馬遜AWS、微軟與Google等。因應亞馬遜和微軟需要，鴻海將擴增墨西哥工廠產能，規畫生產L10的伺服器。Google訂單將在鴻海美國威斯康辛州工廠，生產L10伺服器與TPU處理器產品。

劉揚偉先前表示，現在沒有不布局AI的高科技公司，「不布局AI，就會被市場淘汰。」他強調，鴻海在AI伺服器，從GPU模組、基板、伺服器、機櫃到資料中心，甚至包含先進散熱系統以及全球布局，可提供完整一條龍解決方案，並配合客戶全球在地化生產。

他說，由於GPU模組與基板等上游AI產品技術要求高，因此鴻海發展AI的重點是在GPU中持續提升市占率。至於伺服器整機是下游產品，鴻海會關注下游組裝，看好AI伺服器市場快速增長，鴻海的整機業務會持續增加。

鴻海 AI 墨西哥

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