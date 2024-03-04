中國國產客機C919飛向海外 拚打入東南亞市場

中國官方積極協助C919飛出國門。(新華社資料照片)

中國正積極推動國產客機C919飛出國門。據央視新聞報導，中國生產的C919型客機及支線飛機ARJ21從越南 飛抵寮國首都萬象的瓦岱國際機場。這也是C919和ARJ21機型首次至寮國展示。

中國商飛透露，接下來C919和ARJ21飛機除了在寮國外，還將至柬埔寨、馬來西亞、印尼 等國進行示範飛行。而飛行展示主要驗證中國國產商用飛機對東南亞 五國機場和航線的適應性、機場地面服務設備的適配性、特殊飛行程序的適用性和航線業載的經濟性，同時對外展示飛機的良好性能，為後續東南亞市場開拓奠定基礎。

公開資料顯示，C919載客量為158到192座，最大航程為5555公里，與波音737及空中巴士A320規格相近，客機碳排放更低、燃油效率更高。

財聯社引述相關人士指出，C919的出世是實現航空業「三強鼎立」階段的第一步，除此之外還需要進一步提升產能，並獲得與波音（Boeing）、空中巴士公司（Airbus）得以抗衡的市場占有率和穩定的客戶群體。

空巴商業機體事業執行長的施徹勒指出，儘管C919暫時不會動搖現有市場格局，但空巴也不會忽視中國商飛帶來的挑戰，更多的競爭是正常的，C919是中國為建立自己的技術和工業能力所做的合理努力。航空市場足以容納競爭，「空巴認為中國商飛是未來的競爭對手」。

而波音公司商用飛機集團區域行銷董事總經理蕭特則表示，「C919是一架具有持續競爭力的飛機，波音將開始與它競爭。」而6.5億人口的東南亞，將是波音與中國商飛競爭的重要區域。

事實上，中國官方早在年初「全國民航工作會議」中已提出，今年將做好C919、ARJ21證後管理，做好C919、ARJ21改型優化適航審查，推動國產客機性能持續提升；做好CJ-1000A發動機、AG600兩棲飛機等重點型號審定，推進C919飛機歐洲航空安全局（EASA）認可審查，顯示要「推動國產客機走出國門」的決心。