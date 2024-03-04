中國國產客機C919飛向海外 拚打入東南亞市場
中國正積極推動國產客機C919飛出國門。據央視新聞報導，中國生產的C919型客機及支線飛機ARJ21從越南飛抵寮國首都萬象的瓦岱國際機場。這也是C919和ARJ21機型首次至寮國展示。
中國商飛透露，接下來C919和ARJ21飛機除了在寮國外，還將至柬埔寨、馬來西亞、印尼等國進行示範飛行。而飛行展示主要驗證中國國產商用飛機對東南亞五國機場和航線的適應性、機場地面服務設備的適配性、特殊飛行程序的適用性和航線業載的經濟性，同時對外展示飛機的良好性能，為後續東南亞市場開拓奠定基礎。
公開資料顯示，C919載客量為158到192座，最大航程為5555公里，與波音737及空中巴士A320規格相近，客機碳排放更低、燃油效率更高。
財聯社引述相關人士指出，C919的出世是實現航空業「三強鼎立」階段的第一步，除此之外還需要進一步提升產能，並獲得與波音（Boeing）、空中巴士公司（Airbus）得以抗衡的市場占有率和穩定的客戶群體。
空巴商業機體事業執行長的施徹勒指出，儘管C919暫時不會動搖現有市場格局，但空巴也不會忽視中國商飛帶來的挑戰，更多的競爭是正常的，C919是中國為建立自己的技術和工業能力所做的合理努力。航空市場足以容納競爭，「空巴認為中國商飛是未來的競爭對手」。
而波音公司商用飛機集團區域行銷董事總經理蕭特則表示，「C919是一架具有持續競爭力的飛機，波音將開始與它競爭。」而6.5億人口的東南亞，將是波音與中國商飛競爭的重要區域。
事實上，中國官方早在年初「全國民航工作會議」中已提出，今年將做好C919、ARJ21證後管理，做好C919、ARJ21改型優化適航審查，推動國產客機性能持續提升；做好CJ-1000A發動機、AG600兩棲飛機等重點型號審定，推進C919飛機歐洲航空安全局（EASA）認可審查，顯示要「推動國產客機走出國門」的決心。
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