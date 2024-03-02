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港交所新總裁：全球金融市場處動盪期「香港不例外」

記者陳宥菘／即時報導
港交所新任行政總裁陳翊庭3月1日正式上任，她當天通過員工信表示，全球金融市場正處於動盪時期，且「香港也不例外」，只是她沒有忽視這些挑戰。（香港中通社）
港交所新任行政總裁陳翊庭3月1日正式上任，她當天通過員工信表示，全球金融市場正處於動盪時期，且「香港也不例外」，只是她沒有忽視這些挑戰。（香港中通社）

港交所新任行政總裁陳翊庭3月1日正式上任，是港交所首位女性行政總裁。她當天向員工發信表示，港交所未來有三大重大發展機遇，但也提到全球金融市場正處於動盪時期，且「香港也不例外」，她沒有忽視這些挑戰，將持續提高香港市場吸引力和競爭力。

香港中通社報導，陳翊庭提及港交所未來的三大重大發展機遇，包括中國作為全球第二大經濟體和創新搖籃的長期增長機會、作為中東和東南亞資本和貿易樞紐、科技為資本市場創新帶來的潛力。

陳翊庭在員工信中回顧在港交所工作的7年時間，逐漸意識港交所在本地、區域和全球市場中的金融市場基建發揮關鍵作用。她表示，期待與不同持份者（利益關係人）一起，提高香港市場吸引力和競爭力，塑造香港在未來10年或更長時間作為國際金融中心的角色。

陳翊庭表示，「全球金融市場正處於動盪時期，香港也不例外，她沒有忽視這些挑戰」。儘管宏觀環境如此，港交所的業務沒有放緩，呼籲港交所同事繼續增強業務，改善基礎設施，開發產品生態系統，以及擴大客戶群等。

港交所上一任行政總裁歐冠昇去年通知港交所董事會，在今年5月任期結束後不尋求連任，其後港交所決定加快管理層接班進程，董事會隨後任命聯席營運總監陳翊庭晉升為行政總裁，自3月1日起生效，任期3年，至2027年2月28日。陳翊庭亦成為董事會當然成員。

香港01報導，現年54歲的陳翊庭律師出身，千禧年代曾在港交所上市科，出任首次公開招股（IPO）交易部主管。在2010年離開後，改於達維律師行執業。她同是港交所主席史美倫主政金融發展局期間智囊之一，時至2020年，她重新加入港交所。

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