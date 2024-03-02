中國造車新勢力 問界蟬聯銷量王 小鵬再次墊底
中國造車新勢力陸續公布今年2月交車成績，受到春節假期影響，2月車市進入到傳統淡季。其中由賽力斯與華為聯合打造的高端新能源汽車品牌─問界，2月交付新車21142輛，蟬聯新勢力月銷量冠軍，而小鵬汽車則再次墊底。
澎湃新聞報導，華為問界2月交車21142輛。其中，問界新M7單月交付量18479輛，累計交付超過10萬輛，問界M7累計大定（不退訂金）突破15萬輛，豪華科技旗艦SUV問界M9 上市62天累計大定突破5萬輛，2月26日已啟動交付。
理想汽車也公布2月交車數據，共交付20251輛新車，較去年同期成長21.8%。然而，理想汽車並未能重新奪回新勢力銷售第一的寶座。
蔚來汽車2月交車8132輛，其中包括4765輛高階智慧電動SUV和3367輛高階智慧電動轎車；零跑汽車2月交車6566輛，較去年成長105.31%，與上季相比減少46.52%，零跑也預告在2日進行產品換新。
哪吒汽車2月交車6085輛，較去年同期下降39.59%，與上季相比減少39.34%。哪吒汽車預告，哪吒L將於4月上市，上市即交付；小鵬汽車2月交車4545輛，年減24.3%。其中小鵬X9交付1448輛，上市兩個月交付近4000輛，持續領先純電MPV、純電三排座車型市場。
小鵬汽車表示，隨著春節後的產能爬坡和個別供應鏈瓶頸的解決，3月起小鵬X9產能將會大幅提升，加速交付。
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