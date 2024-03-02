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中國電動車業 海外投資攀高

記者林宸誼／綜合報導
比亞迪在匈牙利加大投資。（新華社資料照片）
比亞迪在匈牙利加大投資。（新華社資料照片）

在中國汽車加速海外布局過程中，電動汽車領域對外投資力度也在加大。一份最新報告稱，中國電動車業去年海外投資282億美元，略低於2022年的297億美元，但不包括幾個目前不知道價碼的大項目，例如比亞迪（BYD）在匈牙利建設的新能源廠和國軒高科（Gotion）在斯洛伐克的一家電池廠的投資。整體而言，2023年中企在全球電動車領域投資金額可望創下紀錄新高。

與2022年相比，2023年中國電動汽車對外直接投資更集中在中游電池製造領域，相關投資高達224億美元。

專家預計，2024年中國電動汽車海外投資將保持強勁，但將從電池投資轉向電動汽車整車製造。

界面新聞報導，美國經濟研究公司榮鼎集團發布報告顯示，去年中國電動車相關產業的對外直接投資規模創下新紀錄。從地域來看，中國電動汽車對外投資的四分之三相對均勻地分布在歐洲、中東和北非以及亞洲。

報告指出，驅動因素包括中國市場放緩，以及這些外國經濟體對更高附加價值和創造就業機會的需求。

北美投資仍將波動，但墨西哥可能會出現更多中國項目。

由於面臨政治阻力，中國電動車去年在北美的投資總額從前年48億美元銳減至27億美元。寧德時代將北美投資計畫調整為與福特的授權協議，比亞迪則在近期內重申不打算進入美國市場。

在北美地區，去年最大的投資是國軒高科宣布斥資20億美元在伊利諾州建廠。

投資 電動車 墨西哥

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