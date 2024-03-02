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外資砸百億力挺 台股本月有戲

記者高瑜君／綜合報導

市場氛圍偏多，激勵台股1日早盤開高，AI族群點火攻堅，盤中指數再創19041點歷史新高。指數衝高，卻引動獲利了結賣壓出籠，終場小跌收市，不過外資仍買超102.7億元挺台股、投信也暌違15個交易日後轉為買超，為3月行情開啟好兆頭。

美股上漲，超微強勢，然萬九附近台股多空震盪，近午盤時多方潰退，指數翻黑，終場跌30點收18935點，四度與「萬九」失之交臂，單日成交金額縮減至4088.8億元，周線連七紅。

另一方面，1日大盤融資餘額衝上2571.8億元，為2022年4月26日當日2573.9億元以來新高，代表散戶行動力強， 是外資連買、投信轉買外的資金面另一靠山；尤其對比11月至今台股漲幅19%，融資餘額目前增幅15%，顯示尚未過熱，法人認為市場浮額相對可控。

盤面上AI與航太二大族群成為多方領頭羊，表現相對強勢。其中AI族群反應戴爾上季財報業績亮眼、優於預期，顯示AI伺服器的強勁需求，激勵戴爾盤後一度暴漲20％，盤面相關族群深受激勵，躍居多方領頭羊；油電燃氣類股表現則最弱勢。

市場「買小不買大」，買盤紛紛轉進中小股族群，帶動櫃買指數上漲0.7%收251.37點，續攀23年波段高峰。高息ETF也吸引領息族大舉搶進，群益台灣精選高息成交量翻倍至30.2萬張，高居上市櫃第一大量，也刷新自身成交量紀錄，並擬於3月18日除息0.61元。

三大法人合計買超52.1億元，連二買，合計本周賣超33.19億元。其中，外資買超102.7億元、連二買，本周買超金額62.7億元；投信買超1億元，終結連15賣，本周賣超63.6億元；自營商賣超51.6億元、由賣轉買，本周賣超金額32.24億元。八大公股行庫買超17.6億、連三買，本周買超金額為11.61億元。

值得留意的是，外資雖在現貨市場買超逾百億元，但在期貨市場採取多單減碼且空單加碼策略，淨空單大增5115口，未平倉部位轉為淨空單1493口，逢高避險意味十足。

展望後市，綜合兆豐投顧董事長李秀利、第一金投顧董事長陳奕光看法，下周指數區間預期在18550點至19246點間震盪；重點觀察有四：一是美股續漲力道；二是台積電走勢；三是外資在期現貨操作動向；四是費波南希係數的時間轉折。

台股 AI 融資

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