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阿里雲產品全線大降價 最高降幅55% 涵蓋100多款高使用率核心項目

記者林茂仁／綜合報導
阿里雲宣布全線調降雲產品售價最高55%。（中新社）
阿里雲宣布全線調降雲產品售價最高55%。（中新社）

阿里雲公司29日在2024阿里雲戰略發布會上，宣布全線調降雲產品售價，平均降價幅度超過20%，最高降幅達55%，這是阿里雲史上最大力度的一次降價，涉及100多款產品、500多個產品規格。

澎湃新聞報導，相比阿里雲此前幾次降價，本次降價參與產品範圍最大、受益群體最廣，降價的產品都是雲上使用者使用頻率最高的核心產品，並且首次讓利給客戶訂單的未履約部分，阿里雲核心產品價格都擊穿了全網最低價。

阿里雲智能集團資深副總裁劉偉光表示，阿里雲希望大規模降價，加速雲計算在中國各行各業的普及和發展；中國雲計算已經發展了十多年，但公共雲滲透率仍大幅低於歐美成熟市場。

他指出，美國伺服器規模約為2100萬台，以公共雲形式提供服務的算力占比約為60%，而中國市場的伺服器規模2000萬台，以公共雲形式提供服務的算力占比僅為28%。

劉偉光指出，雲計算是一個具備網路效應和規模效應的商業模式，用的客戶越多，供應鏈採購成本、均攤研發成本和資源閒置成本就能不斷降低，阿里雲降價並非短期市場競爭行為，而是一個長期戰略選擇，這是公共雲的商業模式決定的。

去年4月26日，阿里雲就宣布史上首次大規模降價，核心產品價格全線下調15％至50％，存儲產品最高降幅達50%。阿里雲當時表示，降價將進一步擴大公共雲的使用者基數和規模，提升雲計算的市場滲透率。

隨後，5月15日，阿里雲在2023阿里雲國際夥伴大會上發布國際夥伴政策，產品優惠幅度最高至40%，以促進ISV夥伴（Independent Software Vendor，獨立軟體提供商）的產品銷售。

目前中國國內公有雲市場，阿里雲仍然占據首位。去年11月，IDC中國發布的《中國公有雲服務市場（2023上半年）跟蹤》報告顯示，排名前五的雲廠商為阿里雲、華為雲、中國電信天翼雲、騰訊雲和AWS。

不過，雖然阿里雲排名第一，其市場占有率從前年同期的31.9%減到29.9%。

今年2月7日，阿里巴巴發布2024財年第3財季財報（2023年第4季），阿里雲營收增長3%至人民幣280億元（約38.8億美元），經調整EBITA利潤猛增86%至人民幣23.6億元（約3.2億美元），創財年新高。

財報顯示，阿里雲正通過減少利潤率較低的項目制合約類收入，持續提高收入品質。

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