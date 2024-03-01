我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

許多車廠推出新車優惠 二手車供應量也回升 今年換車好時機

職場長期積怨 半月灣濫殺案兇嫌趙春力不認罪

小米汽車傳上市 首季產量2000輛

記者林宸誼／綜合報導

小米汽車首款產品SU7亮相後，定價與上市時間始終是市場關心焦點。一份北京市領導調查小米汽車工廠的文件在網路上流傳，文件透露小米汽車預計在3月上市、4月交付，第1季整車產量約2000輛，產值人民幣4億元（約5555萬美元），平均下來，首批下線車輛的均價或為人民幣20萬元（約2.7萬美元）。

不過，小米公關部負責人29日下午在微博上澄清，經詳細詢查該信息完全失實，並不存在所謂相關「調研」及所謂關於產量、產值的預估。

IT之家報導，極氪汽車高層27日在評價小米汽車時表示，從小道消息聽說小米的車計畫在3月28日發售。對此，小米汽車官方表示，具體時間會透過官方管道公告。

對於小米SU7，極氪汽車高層還指出，「我們尊重且敬畏小米汽車，作為龍頭網路科技企業，他們實力很強。像他們的行銷是值得我們去學習的。但在技術上，他們是需要向我們學習的。」

澎湃新聞報導，小米集團總裁盧偉冰25日在巴塞隆納舉行的2024 MWC（世界行動通訊大會）上表示，小米SU7很快就會面市，最快將從今年第2季開始在大陸市場交付。盧偉冰也提到，小米公司在開發一款汽車上花費100億美元，在定價上，考慮了從入門級到豪華級的一系列價位。

此外，財聯社報導，位於北京北五環的小米汽車授權2S店剛開始動工，預計工期為一個多月。另據知情人士透露，小米汽車首批門店或將鋪設60~70家，覆蓋一線、新一線和二線城市，首款車型SU7具體上市時間或將在3月底。

小米 微博

上一則

比特幣狂飆 觸及6.4萬美元

下一則

阿里雲產品全線大降價 最高降幅55% 涵蓋100多款高使用率核心項目

延伸閱讀

蘋果棄造車中企震驚 李想認為正確戰略、雷軍藉機推小米車

蘋果棄造車中企震驚 李想認為正確戰略、雷軍藉機推小米車
蘋果放棄造車 雷軍震驚 李想認為是正確戰略選擇

蘋果放棄造車 雷軍震驚 李想認為是正確戰略選擇
傳將大規模裁員「只通知、不協商」 小米：正常調整

傳將大規模裁員「只通知、不協商」 小米：正常調整
寧德時代揭秘小米汽車電池高續航里程設計

寧德時代揭秘小米汽車電池高續航里程設計

熱門新聞

香港居民對深圳好市多趨之若鶩，旅行社為此推出專屬的血拚行程，讓民眾能買個過癮。 （路透）

這家美式大賣場讓香港人也瘋狂 旅行社「組團」血拚

2024-02-27 17:36
對許多日本人來說，日本股市創新高沒什麼好高興的。（歐新社）

日股創新高 許多日本人卻反而感到失落 民眾點出「殘酷真相」

2024-02-23 03:56
31--美國遲遲未開放「自適應車燈」使用。(圖／123RF)

夜間讓人刺眼…美國車燈未採ADB技術成大問題

2024-02-26 01:00
由於美國經濟強健、通膨黏著，聯準會（Fed）不願太快寬鬆貨幣政策，使得市場的降息預期大幅轉弱，進而加劇了美國公債拋售潮，原本以為買債能輕鬆獲利的期望跟著消風。 （美聯社）

債券投資人如意算盤破了…美國經濟強削弱降息預期 公債賣壓加劇

2024-02-26 06:50
賓士警告地緣政治和貿易緊張將使銷售承壓，2024獲利展望趨於保守。 路透

這家德國豪華車廠估今年銷售有壓 ...不是因為車子太貴

2024-02-22 14:46
輝達執行長黃仁勳。（美聯社）

黃仁勳：華為是好公司 美限制增中國晶片成本難度

2024-02-24 06:17

超人氣

更多 >
這種維他命吃太多 恐引發心臟病

這種維他命吃太多 恐引發心臟病
紐約地鐵駕駛伸頭出車窗遭割喉 幾乎砍中頸動脈

紐約地鐵駕駛伸頭出車窗遭割喉 幾乎砍中頸動脈
加拿大警方：華裔病毒專家邱香果夫婦洩密給中國

加拿大警方：華裔病毒專家邱香果夫婦洩密給中國
律師認定財產這輩子花不完 男星何篤霖5棟房全立好遺囑

律師認定財產這輩子花不完 男星何篤霖5棟房全立好遺囑
演藝圈多對夫妻離異或對薄公堂 台女星一句話點出關鍵

演藝圈多對夫妻離異或對薄公堂 台女星一句話點出關鍵