長安汽車傳收購高合 董座：離談妥還遠

中國造車新勢力高合汽車日前宣布停工停產後有了新進展，外傳長安汽車洽購高合汽車51%股權，並表示已經談妥，長安出資會帶動青島與沙烏地阿拉伯 資金到位，由此盤活高合汽車。長安汽車董事長朱華榮28日表示：「在談，離『妥』還遠。」

第一財經日報報導，長安汽車內部人士表示，該高合汽車CEO丁磊27日在重慶與朱華榮見面商談，並運送了高合汽車產品給長安汽車團隊體驗。

長安汽車內部人士指出，「他們在這個時候來確實也是希望長安可以考慮收購，但是網傳的收購比例和細節應該是假的，不可能來一趟就把這麼細節的事情都敲定好了。」

IT之家報導，高合汽車被曝停工停產六個月，引發業界關於品牌前路的種種擔憂。

丁磊22日現身上海總部，首次公開向員工回應公司經營狀況。在與員工的內部會議中，丁磊向員工道歉，表示自己用老一套的經營策略打不過網路。

他表示，高合汽車翻身的窗口期最多三個月，他會積極爭取。目前外面已經有很多公司對高合汽車感興趣，收購或投資 。

丁磊在內部會議中稱，公司遇到這種情況讓他無言以對。「接下去的三個月，高合汽車會很艱難，我幾乎24小時沒有睡覺。這幾個月來說，對我是低谷，我一直沒有走出一個誤區，我用傳統的經營策略打不過互聯網。」

高合汽車的營運主體華人 運通成立於2017年，之後陸續推出三款車型，這三款車定位均不低，最高價為人民幣80萬元，最低也要人民幣33.9萬元起。

公開數據顯示，2021年和2022年，高合汽車年累計銷量分別為4,237輛和4,349輛。2023年，隨著更低價車型HiPhiY的上市，高合車銷量有所回升，達到8,681輛，但這樣的銷量顯然仍無法支撐整個企業的經營。