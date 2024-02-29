中挖掘機月銷量連12黑終於轉正 基建有望回溫？

中國2024年1月挖掘機銷量在連續12個月年增率負增長後終於「轉正」。（新華社）

中國工程機械工業協會近日公布數據顯示，據對挖掘機主要製造企業的統計，2024年1月銷售各類挖掘機1萬2376台，年增18.5%。挖掘機銷量在連續12個月年增率負增長後終於「轉正」。分析認為，得益於海外訂單的貢獻、排放升級背景下設備更新換代，更歸功於基建投資 加速落地帶來的新需求。

挖掘機的銷量是觀察工程機械行業景氣的重要指標，也是反應各地基建項目開工狀況的觀察窗口之一。因此挖掘機的開工率有「中國基建晴雨表」之稱。

證券 時報報導，雷沃重工相關負責人指出，2023年挖掘機銷量主要受到中國官方工程機械排放標準切換影響，但2024年該影響已淡化，有望回到正常市場供需主導狀態。他也指出，今年銷量年增率轉正也跟2023年1月春節假期影響，基期較低有關。

央視財經挖掘機指數最新數據顯示，1月中國全國工程機械總體開工率47.81%，高於2023年1月40.61%的開工率。代表地產基建項目開工回升，對於房地產 投資預期或有所幫助。

浙商證券研究所聯席所長邱世梁分析，目前中國內部市場主要以更新需求驅動，按挖掘機第八年為更新高峰期測算，2023年至2024年中國挖掘機更新需求有望觸底，將開啟新一輪更新周期。

雖然業內人士對今年全年整體趨勢保持樂觀，但也有企業負責人坦言，儘管年初開門紅提振了市場信心，但接下來的市場形勢也受制於內外需、基建項目體量等多重因素影響。

在海外市場部分，銷售增速或將放緩。儘管外界預計2024年海外市場仍將維持較高景氣度，但中誠信國際等機構認為，在經歷過去兩年的高速增長後，行業出口已進入穩步發展階段，出口銷量增速可能進一步放緩，前期海外營收高增長帶來的業績高增長或將逐步進入瓶頸期。