鎖定工程機械 寧德時代攜手龍工開發動力電池

寧德時代近期公告指出，龍工控股27日與寧德時代在福建寧德簽署戰略合作協議。寧德時代董事長曾毓群（後右五）也親自見證該簽約。（取材自微博）

中國「電池一哥」寧德時代近期公告指出，中國機械工程企業中國龍工控股27日與寧德時代在福建寧德簽署戰略合作協議。雙方將在工程機械開發生產、工程機械動力電池開發等領域深化合作，寧德時代董事長曾毓群也親自見證該簽約，可見重視程度。在電動車 、儲能電池之外，寧德時代正持續拓展業務領域。

協議內容提及，龍工將寧德時代作為工程機械動力電池的首選合作夥伴。雙方將聯合研發適配產品及市場推廣，共同開拓新能源工程機械市場，為全球工程機械行業客戶提供技術領先、具備行業競爭力的電動化產品，共同推動雙方業務實現跨越式發展。

龍工董事局主席李新炎表示「傳統工程機械向新能源電動化轉型是大勢所趨，發力新能源賽道、抓住電動化機遇是龍工的必然選擇。」

曾毓群表示，很欣喜李新炎主席能提前規劃電動化發展。寧德時代作為龍工的重要戰略合作夥伴之一，下一步雙方將共同推進技術開發，為工程機械電動化提供澎湃綠色引擎。

當日龍工發布貼有「寧德時代 inside」標識的龍年新款電動裝載機產品「龍年新品電動裝載機」，該機搭載由寧德時代專為工程機械行業開發的新一代動力電池產品。

事實上，在雙碳策略下，電動化與智慧化成為高排放工程機械業的轉型關鍵詞。寧德時代也正抓緊機械電動化大趨勢，持續與機械企業合作。寧德時代在1月23日與工程機械的另一巨頭臨工重機在山東濟南簽署戰略合作協議；2022年與工程機械巨頭企業柳工達成十年戰略合作框架協議。

不過，澎湃新聞引述業內人士指出，電動化工程機械能否成功實現逆襲，仍然面臨著諸多挑戰。因工程機械具有生產工具的屬性，減排、降噪、智慧化、操作體驗等，但用戶可能更看重成本，只有在長時間作業場景才能回收電動機械成本。

此前中國機構預測，到2025年，電動工程機械產品的滲透率將達到25%。與電動車產業相比，工程機械電動化在政策引導、產業鏈成熟度、市場接受程度等諸多方面還存在差異。