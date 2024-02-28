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理想汽車轉盈 填平前5年虧損 首家獲利造車新勢力

記者林茂仁／綜合報導

理想汽車公布去年財報淨利潤達人民幣118億元（約16.3億美元），較2022年虧損人民幣20.3億元（約2.8億美元）大幅轉虧為盈，成為繼特斯拉、比亞迪之後全球第三家賺錢的新能源汽車企業，也是中國首家獲利的造車新勢力，並且一口氣填平了之前五年的累計虧損。

理想汽車去年營收人民幣1238.5億元（約172億美元），年增173.5%，這也是中國第一家年營收突破人民幣千億元的造車新勢力。理想27日港股大漲25%，收在港幣175.5元。

理想汽車董事長李想表示，在新能源汽車市場競爭激烈的2023年，理想汽車憑藉L系列三款車型取得了優異成績，全年交付量年增182.2%，達到37.6萬輛，成為中國市場人民幣30萬元（約4.1萬美元）以上新能源汽車的銷量冠軍。

在財務支出上，理想汽車2023年全年研發費用達到人民幣105.9億元（約14.7億美元），創歷史新高，年增56.1%，費用率達8.5%。

據悉，在2023年，理想汽車將智慧駕駛提到空前高度，並不斷加大該方面的研發投入，智駕研發團隊將在今年增長到2000人。

展望今年第1季，理想汽車預估營收將達到人民幣312.5億~321.9億元（約43.4億~44.億7美元），年增66.3%~71.3%；交付量預計為10萬~10.3萬輛，年增90.2%~95.9%。

值得注意的是，理想汽車今年第1季單月的銷量出現明顯下降約兩成，今年1月，理想汽車交付量約3.1萬輛；2月受春節放假因素的影響，到2月18日僅有1.01萬輛。照此計算，在今年第1季剩下的六周時間，理想汽車的銷量要達到5.8萬~6.1萬輛，才能達到銷量目標。

李想表示，往後看五年，理想是沒有人民幣20萬元（約2.7萬美元）以下的車型規劃，到2030年，理想憑藉單純的家庭用戶市場，或可接近iPhone在全球的營收表現。

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