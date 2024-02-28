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在美上市遇到阻力 快時尚零售巨頭 希音擬轉往英國IPO

記者黃雅慧／綜合報導
希音因在美上市遇到阻力，正考慮將首次公開募股地點由美國紐約轉到英國倫敦。（路透）
希音因在美上市遇到阻力，正考慮將首次公開募股地點由美國紐約轉到英國倫敦。（路透）

彭博報導，中國跨境快時尚零售巨頭希音（SHEIN）因在美上市遇到阻力，正考慮將首次公開募股（IPO）地點由美國紐約轉到英國倫敦。報導引述知情人士稱，希音認為美國證監會（SEC）不太可能批准其IPO，正處於研究倫敦選項的早期階段。但該消息未獲希音官方證實。

該名知情人士指出，美國依然是希音首選上市地，仍在努力申請在美上市，又補充說，如果公司決定轉到倫敦或其他地方IPO，則需要向中國監管機構提交新的海外上市申請。

據其中兩位知情人士透露，希音的上市地點也有考慮香港新加坡等地。

希音在美上市面臨來自中美兩方的阻力。路透此前報導，對中國立場長期強硬的美國共和黨參議員盧比奧（Marco Rubio）去信SEC，要求其阻止希音在紐約公開上市的申請，除非該公司能針對其業務運作和中國相關風險作出更多披露。

路透1月引述消息人士訊息，據中國政府新規，希音營運收入超50%來自中國，就被視為中國企業，因此須得到中國證監會批准才能在境外上市。而希音自去年11月向中國監管機構申請赴美國上市後，一直未獲放行。

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