我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

阻問鼎白宮 「拯救加州」要5度罷免紐森

近20年未獲利 Reddit申請上市 允許最狂熱用戶購買股票

董座蔡崇信：阿里將重返中國頂級電商軌道

記者林茂仁／綜合報導

阿里巴巴集團董事長蔡崇信表示，經過一段時間的壓力，阿里已重返中國頂級電商企業軌道，預估未來五年中國電子商務的滲透率將超過40%，大幅高於目前的30%水平。

蔡崇信接受美國財經頻道《CNBC》專訪時指出，隨著組織架構重組和新管理層的到位，阿里對能夠成為中國頂級電子商務企業之一更具信心。阿里雖然不像以前那樣自信，並感受到競爭壓力，但現在「阿里回來了」。

蔡崇信重申阿里巴巴將聚焦電商和雲，他認為中國電商占社會零售總額的比例約為30%，但未來五年內，這一滲透率將有望上升到40%，甚至更高，這是阿里電商業務的長期驅動力所在，這是一個長期增長的行業，阿里對此感到非常興奮。

對於拼多多旗下Temu及字節跳動旗下TikTok等中國電商公司在美國取得成功。蔡崇信說，這些公司以合理價格提供高質量的商品，做法非常積極，阿里將觀察市場並研究如何應對。

阿里巴巴早前擱置阿里雲IPO計畫，蔡崇信對此表示，若投資人情緒較好，推進IPO計畫才會較為合理。至於已在香港提交上市申請的菜鳥，目前市場表現欠佳，公司仍在等待更好的時機。蔡崇信指出，在一個好的市場環境中，通過資本市場交易對部分業務進行獨立估值是有意義的，業務價值對投資者會更透明，便於投資者通過分類加總估值法對整體業務進行估值。但自從去年3月宣布重組以來，市場情緒不振，進行資本市場交易實際上無法為業務的潛在價值帶來透明度。

蔡崇信強調，因此阿里決定，第一，不分拆雲業務，而是關注雲能為核心業務帶來哪些協同效應；第二，對於菜鳥，希望等待更好的上市時機。

電商 投資 香港

上一則

瑞信在中國行業務 螞蟻集團有意收購

下一則

中國需求不振 鐵礦砂期貨價一度跌4.2% 礦商銷售重心轉向其他市場

延伸閱讀

蔡崇信：阿里回來了 重返頂級電商軌道

蔡崇信：阿里回來了 重返頂級電商軌道
降落前「猝死機上」 59歲英國男搭機時身亡 妻子就在身旁

降落前「猝死機上」 59歲英國男搭機時身亡 妻子就在身旁
NBA／蔡崇信手中籃網 寇克家族擬買10%股權

NBA／蔡崇信手中籃網 寇克家族擬買10%股權
蔡崇信家族辦公室 上季大賣這家公司的股票

蔡崇信家族辦公室 上季大賣這家公司的股票

熱門新聞

避險基金公司潘興廣場（Pershing Square）資本管理創辦人兼執行長艾克曼（Bill Ackman）。 （路透）

完美演繹「錢生錢」 只押10檔股票賺進6億 艾克曼去年收入排名創新高

2024-02-21 07:21
對許多日本人來說，日本股市創新高沒什麼好高興的。（歐新社）

日股創新高 許多日本人卻反而感到失落 民眾點出「殘酷真相」

2024-02-23 03:56
美國銀行業者Capital One傳出正接近收購同業Discover Financial。（路透）

有望成美最大信用卡公司 Capital One傳接近收購這銀行

2024-02-19 19:15
輝達財報在美股21日盤後出爐。（路透）

「AI達到引爆點」輝達業績開花 股價盤後大漲

2024-02-21 17:39
華爾街最看好美超微（Super Micro）的分析師，將目標價調至1,300美元。 （路透）

美超微可漲到1300美元？華爾街最大多頭喊出新目標價

2024-02-21 07:51
賓士警告地緣政治和貿易緊張將使銷售承壓，2024獲利展望趨於保守。 路透

這家德國豪華車廠估今年銷售有壓 ...不是因為車子太貴

2024-02-22 14:46

超人氣

更多 >
趙安吉落水逾1小時才被拉出 牧場應為其丈夫所有

趙安吉落水逾1小時才被拉出 牧場應為其丈夫所有
退休後先從哪個帳戶提款？小心4錯誤

退休後先從哪個帳戶提款？小心4錯誤
收到10億元捐款 紐約這家醫學院今後免學費

收到10億元捐款 紐約這家醫學院今後免學費
南極之旅上船後卻不去南極 挪威遊輪解釋含糊旅客憤怒

南極之旅上船後卻不去南極 挪威遊輪解釋含糊旅客憤怒
曼哈頓哈林公寓鋰電池爆炸大火 1死17傷 27歲亞裔記者身亡

曼哈頓哈林公寓鋰電池爆炸大火 1死17傷 27歲亞裔記者身亡