董座蔡崇信：阿里將重返中國頂級電商軌道

阿里巴巴集團董事長蔡崇信表示，經過一段時間的壓力，阿里已重返中國頂級電商 企業軌道，預估未來五年中國電子商務的滲透率將超過40%，大幅高於目前的30%水平。

蔡崇信接受美國財經頻道《CNBC》專訪時指出，隨著組織架構重組和新管理層的到位，阿里對能夠成為中國頂級電子商務企業之一更具信心。阿里雖然不像以前那樣自信，並感受到競爭壓力，但現在「阿里回來了」。

蔡崇信重申阿里巴巴將聚焦電商和雲，他認為中國電商占社會零售總額的比例約為30%，但未來五年內，這一滲透率將有望上升到40%，甚至更高，這是阿里電商業務的長期驅動力所在，這是一個長期增長的行業，阿里對此感到非常興奮。

對於拼多多旗下Temu及字節跳動旗下TikTok等中國電商公司在美國取得成功。蔡崇信說，這些公司以合理價格提供高質量的商品，做法非常積極，阿里將觀察市場並研究如何應對。

阿里巴巴早前擱置阿里雲IPO計畫，蔡崇信對此表示，若投資 人情緒較好，推進IPO計畫才會較為合理。至於已在香港 提交上市申請的菜鳥，目前市場表現欠佳，公司仍在等待更好的時機。蔡崇信指出，在一個好的市場環境中，通過資本市場交易對部分業務進行獨立估值是有意義的，業務價值對投資者會更透明，便於投資者通過分類加總估值法對整體業務進行估值。但自從去年3月宣布重組以來，市場情緒不振，進行資本市場交易實際上無法為業務的潛在價值帶來透明度。

蔡崇信強調，因此阿里決定，第一，不分拆雲業務，而是關注雲能為核心業務帶來哪些協同效應；第二，對於菜鳥，希望等待更好的上市時機。