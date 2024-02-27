中國需求不振 鐵礦砂期貨價一度跌4.2% 礦商銷售重心轉向其他市場

彭博資訊報導，新加坡 鐵礦砂期貨26日下跌幅度最多達4.2%，是3、4月中國營造業活絡的季節即將到來之際，令人擔憂的跡象。全球第二大鐵礦砂生產商巴西 淡水河谷（Vale）表示，正試圖在中國以外的市場增加銷量，顯示礦商對當地市場復甦不甚樂觀。

新加坡鐵礦砂期貨在26日一度觸抵去年10月27日以來盤中最低水準後，收跌3.8%，每公噸115.43美元。受上海鋼鐵交易減少影響，大連商品交易所鐵礦砂期貨26日亦收跌2%。

伴隨市場對中國鋼鐵需求在春節後回彈的希望消退，國際鐵礦砂價格上周下跌近9%，達2023年10月以來最低。據上海有色網報導，中國鐵礦砂期貨26日開盤後，主力合約繼續下跌，盤中跌超3%，最後收跌3.21%，收盤每噸人民幣875元（約121美元）。

外界認為是節前港口庫存大幅累積導致價格受到壓制。在需求端未明顯改善下，預計礦價將延續低檔震盪。

中國機構分析認為，中國鐵礦砂期貨下降與港口庫存累計較多有關，上周鐵水產量小幅下降，後市雖有增加預期，但增幅有限，使得鐵礦砂持續下行。

展望後市，有觀點認為，後期隨著鋼廠庫存消耗、預計補庫存節奏增快，港口庫存累積幅度可能放緩；另一方面，當下需求端雖有改善預期，但改善趨勢不明顯，且終端下游需求是否真的回溫難以被證實。後市還需觀察鋼廠復產以及去庫存情況。

深圳五礦期貨公司說，目前中國鋼鐵生產疲弱且尚未自春節的停擺中完全恢復，利潤低也可能使鋼廠用銷量來決定產量。

中國鋼鐵工業協會（CISA）數據顯示，中國主要鋼廠2月中庫存量，較本月稍早激增25.7%，最新一期的每日粗鋼產量則略微增加。

由於市場期待中國政府經濟振興方案，鐵礦砂價於去年底一度上漲。但中國各地營建工程復工 緩慢，且新屋價格持續下滑。上海期貨交易所26日鋼材基準價多數收跌。