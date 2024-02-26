歐盟中國商會設組 促人民幣國際化

代表近千家在歐中資企業的歐盟 中國商會，23日設立金融工作組，其後舉行跨境人民幣與中歐經貿合作論壇，研討人民幣國際化、中歐金融合作等議題。

中新社報導，歐盟中國商會金融工作組揭牌儀式在盧森堡舉行，這是繼數位工作組和綠色工作組之後，歐盟中國商會設立的第三個工作組，亦是商會首次在布魯塞爾總部以外設立工作組。應邀出席揭牌儀式的中國駐盧森堡大使華寧表示，金融合作已成中盧合作重要組成部分。依托盧森堡金融產業獨特優勢，中盧和中歐間投資 貿易合作潛力巨大，期待歐盟中國商會金融工作組有所作為。

中國大陸駐歐盟使團公使兼經商處負責人彭剛表示，隨著對歐業務發展，中資企業的金融服務需求日益強烈。希望在歐中國金融企業在穩健經營基礎上拓展業務，為在歐中企提供更多綜合性金融支持，讓中資企業出海歐洲底氣更足。

歐盟中國商會會長、中國銀行（歐洲）有限公司董事長徐辰表示，成立金融工作組標誌著企業界對中歐金融合作的重視，相信將促進中歐金融企業協同合作。金融工作組首任主席、中國工商銀行（歐洲）有限公司董事長李莉表示，工作組將凝聚在歐中資金融機構，進一步便利中歐市場雙向開放。

揭牌儀式後，歐盟中國商會聯合中歐企業聯盟及比利 時盧森堡中資企業協會，共同舉辦跨境人民幣與中歐經貿合作論壇。

徐辰表示，人民幣在跨境交易中的應用為中歐企業帶來更多機遇，期待中歐企業界加大在人民幣國際化等領域合作。與會者圍繞中歐金融合作機遇和挑戰、跨境人民幣如何促進中歐經濟、中企在歐發展、對歐營商環境評價等議題闡明意見。