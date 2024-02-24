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台積熊本廠開幕 張忠謀：相信能為半導體扮演強大供應靭性角色

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台積熊本一廠開幕 傳計畫在日建第3座晶圓廠

記者李孟珊、特派記者簡永祥／綜合報導
台積電熊本一廠開幕之際，業界傳出台積電已啟動興建第三座晶圓廠計畫。（路透）
台積電熊本一廠開幕之際，業界傳出台積電已啟動興建第三座晶圓廠計畫。（路透）

全球矚目下，晶圓代工龍頭台積電今（24）日舉行熊本一廠（JASM）開幕典禮。業界透露，創辦人張忠謀、董事長劉德音和總裁魏哲家採分散策略，分三梯次抵達熊本。在第一座晶圓廠即將開幕之際，業界傳出台積電已啟動興建第三座晶圓廠計畫，對此台積電不做任何評論。

據了解，台積電創辦人張忠謀、董事長劉德音和總裁魏哲家等，分三梯次抵達熊本，劉德音前日先行抵達，魏哲家昨日搭乘星宇航空直飛熊本，張忠謀則在今日上午出發，參加下午的典禮。

業界認為，日本挾帶半導體上游關鍵材料、氣體與設備領域的供應優勢，再加上台積電持續擴大熊本廠規模，將牽動日本未來十年半導體產業發展，日本可望形成全球第三大半導體生產基地。

研調機構集邦科技的最新報告顯示，2023年全球晶圓代工營收約1174.7億美元，台積營收占比約60%，2024年預估約1316.5億美元，全球占比將再向上至62%。除營收占比居冠，台積電目前選定美國、日本與德國分別為先進、成熟工廠的據點，日本進度最快，完工時程甚至提前。

在第一座晶圓廠開幕前夕，業界也傳出台積電已向供應鏈發出發通知，預定於熊本南方興建第三座12吋廠，切入3奈米製程。對此台積電不做任何評論，僅強調啟動興建第二座晶圓廠，是回應客戶的需求成長，生產規模擴增將有望優化熊本廠的整體成本結構和供應鏈效率。

業界認為，台積電選在日本進行落地生產，除了日本在地完整供應鏈，在半導體相關扶植政策也相對積極，從日本政府對台積電相關補貼的金額比率、撥款速度來看，都符合企業預期，起了示範效應。

今日啟用的台積電熊本一廠，日本政府補貼額達4760億日圓，將切入生產28／16／12奈米製程的產品，第二座工廠則切入7／6奈米，而台積電可視訂單，彈性製程。目前第一廠預定今年第4季營運，第二廠擬定今年底開始興建，2027年開始營運。

台積電總裁魏哲家（中）與資深副總經理米玉傑（左）和資深副總經理黃仁昭在登機前閒聊...
台積電總裁魏哲家（中）與資深副總經理米玉傑（左）和資深副總經理黃仁昭在登機前閒聊。（圖／業者提供）

台積電 日本 供應鏈

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