吉利旗下跑車品牌「路特斯」在美上市 估值達61億美元

中國知名車企吉利集團旗下豪華跑車品牌路特斯科技宣布，在美國那斯達克上市。圖為吉利汽車推出的概念跑車。(新華社)

中國知名車企吉利集團旗下豪華跑車品牌路特斯科技宣布，已於當地時間22日完成與特殊目的併購公司L Catterton Asia Acquisition Corp（簡稱「LCAA」）的業務合併，並於昨（23）日在美國那斯達克 上市。估值達到61億美元。這代表吉利集團董事長李書福旗下上市公司再添一家。

中國證監會此前發布關於路特斯科技境外發行上市備案通知書顯示，其發行不超過1.81億股普通股。

值得注意的是，李書福積極推動旗下公司上市。如果路特斯成功上市，他旗下上市公司將至少達到八家，此前已有吉利汽車、富豪、極星、億咖通、錢江摩托、漢馬科技、力帆科技。而排隊在後的還有去年11月向美國證監會提交IPO招股書的極氪科技。

LCAA股東在2月批准與路特斯科技就採用特殊目的收購公司（SPAC）擬議合併。路透報導，合併後，預計吉利和其他所有者將保留路特斯科技89.7%的股權。

路特斯預計2023年到2025年銷售新車13萬輛，截至2027年將累計推出六款純電車型。預估2024年營收將達48億至52億美元。