人民幣國際支付1月市占升至4.51% 歷史第二高

環球銀行金融電訊協會（SWIFT）22日發布最新報告顯示，1月人民幣在全球國際支付市占從去（2023）年12月的4.14%升至4.51%，僅次於去年11月的4.61%，為歷史第二高位。

SWIFT報告提到，人民幣國際支付占比自去年11月起連續三個月維持在4%關口上方，並且在全球常用國際服貨幣 連續三個月保持在第四位。對比之下，日圓的國際支付占比則續降至3.56%，顯示人民幣對日圓的優勢持續擴大。最常用前三大支付貨幣則依序為美元、歐元和英鎊。

SWIFT表示，1月以人民幣計價的國際支付占比較去年12月上升16.32%，而同期全球支付額總體增加6.88%。

在貿易融資 市場，1月約有5.25%的貿易融資涉及人民幣，持續排行第三，與歐元的5.41%占有率有所拉近。美元續以84.24%市占率維持第一。

1月美元相關交易占比下降至46.64%，歐元占比微升至23.02%，英鎊升至7.10%；去年8月美元占比一度刷新紀錄至48.03%。

歐元占比則在去年12月一度觸及22.40%的紀錄新低。