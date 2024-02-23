輝達財報報喜 台股攻頂衝近1萬9 後市有望盤堅向上

輝達 （NVIDIA）財報、展望報喜，台股 22日在外資認錯回補164.5億元（台幣，下同，約5.23億美元）下，由台積電 、聯發科、鴻海等三大權值股領攻，終場漲176點收1萬8852點，改寫歷史新高；櫃買市場則創2000年8月22日來、逾23年高點。

上市櫃總市值衝高至66.17兆元，續創新高，其中，集中市場市值突破60兆大關，達60.14兆元，達成證交所年初喊出的60兆元市值目標。

受惠美聯準會（Fed）降息預期、AI狂潮，以及外資買盤回籠等三大利多效應，台股一甩選後快速拉回陰霾，轉為V型反彈走勢，累計今年來漲幅5.1%，僅次費半指數、日股，在全球主要股市居前段班。

展望後市，綜合凱基投顧董事長朱晏民、統一投顧董事長黎方國、兆豐投顧董事長李秀利等看法，輝達等國外人工智慧（AI）股維持多頭不墜，加上消息面利多不斷，台股相關供應鏈評價提升行情啟動，預料後市可望震盪盤堅，並挑戰萬九關卡，選股重於選市。

輝達財報及展望雙雙優於預期，盤後股價飆高逾10%，加上日股創歷史高點、台積電熊本廠將開幕、世界行動通訊大會（MWC 2024）等多元題材發酵，台股22日多頭氣盛，沿5日線持續衝高，終場上漲176點收18,852點，成交量擴增至4052億元，為近四日最高。

盤面權值股漲多跌少，台積電、聯發科、鴻海等前三大市值個股同步收紅，強勢股主要分布於MWC概念、半導體材料設備、重電、貨櫃航運等族群；至於與輝達相關的AI供應鏈走勢分歧。

三大法人22日買超240.2億元，其中，外資反手回補164.8億元。投信單日賣超3.3億元，連11賣，累計賣超124.9億元；自營商買超78.6億元，連六買。