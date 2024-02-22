彭博：電價若漲到與韓相同 台灣晶片廠營業利益恐下滑8-18%

彭博分析師指出，台灣擬調漲電價，可能會衝擊台灣晶片業者的營業利益。（聯合報系資料照片）

關於台灣擬調漲電價，彭博資訊分析師指出，這可能不利台積電 等晶片 業者的獲利展望，使得業者的利潤面臨壓力。假使電價在2025年漲到和南韓 一樣的水準，可能會導致多數晶片業者的營業利益從當前共識水準下滑8%至18%。

分析師們引述中央社的資料指出，台灣工業電價未來兩到三年將面臨調漲壓力，延續2022年、2023年分別調漲15%與17%的趨勢，預期今年將調漲10%。由於燃料費用節節攀升，台電正面臨大幅虧損的局面，可能得繼續靠調漲電價來舒緩財務壓力。比起日本、新加坡和南韓等其他亞洲半導體中心，台灣的電價依然相對低，這讓台電有空間繼續調升工業用電的價格。

彭博的分析師指出，若電價調漲10%，台積電和其他晶片業者面臨的平均電價為每度電約新台幣3元，仍比南韓低34%，更比日本低49%。電價若漲10%，台積電和晶片同業可能面臨2024年利潤遭侵蝕22個基點至55個基點，因為業者們的製造過程需要大量用電。

電力費用占台灣晶片業者成本的4%至10%，而電價上漲10%，可能會引發晶片業電力成本增加超過新台幣80億元（2.5億美元）。分析師指出，此一額外成本負擔可能會導致晶片產業的營業利益下滑2%至11%，但台積電除外，因為台積電獲利規模龐大，電價上漲對其影響的幅度可望限縮在1%以內。

彭博分析師說，中長期而言，由於台灣正利用更多的可再生能源，因此台灣的電價格可能會趨近於區域內其他重點國家的電價。舉例來說，如果要達到和南韓一樣的電價，代表要上漲50%。分析師們估算，假使台灣電價上漲50%，台積電在2025年的營業利益遭到侵蝕的幅度可能達3.2%，而其他晶片業者可能面臨更高的壓力，因為它們利潤稀薄且獲利基礎較低。例如聯電營業利益可能萎縮8%，世界先進則可能萎縮18%。

彭博指出，台灣轉向再生能源，長期可能導致像台積電這樣的工業用戶面臨價格更貴的電力結構。台灣正逐步廢除核能，而核能是最便宜的電力來源，發電成本為每度電1.39元，相較於台灣2023年平均每度電費3.59元。

分析師說，台灣長期缺水，加上氣候變遷，限制了台灣的水力使用，而水力是最便宜的再生能源。包括太陽能、風能和地熱能在內的其他綠能，發電成本都比平均高。