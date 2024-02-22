滙豐獲利新高 但在中國滑一跤

滙豐控股去年繳出創紀錄的全年獲利，但被該集團在中國交通銀行的持股減記30億美元所抵銷。(本報資料照片)

滙豐控股（HSBC）去年繳出創紀錄的全年獲利，但仍低於市場預期，因為高利率助長的收益，被該集團在中國交通銀行的持股減記30億美元所抵銷。

市值達1600億美元的滙豐控股21日公布，2023年稅前盈餘為303.5億美元，較一年前躍增78%，但低於市場預估的341億美元，全年淨利則成長56%至224.3億美元。而去年最後一季的獲利由一年前的50億美元陡降至10億美元。

全年獲利大幅成長，促使該銀行宣布高達20億美元的新股票買回計畫。這家總部位於倫敦的銀行還宣布派發第四次期中股利，每股0.31美元，因此2023年股利總額為每股0.61美元。該集團並表示，在完成處分加拿大的業務後，將考慮在2024年上半年派發每股0.21美元的特別股利。然而，滙豐在中國交通銀行的持股減損30億美元，損害了該集團創紀錄的年度獲利。

滙豐股價21日在香港 股市下跌3.8%；在倫敦股市盤中一度跌深近8%，抺去了過去12個月的漲幅。

中國日益嚴峻的房地產危機，對一些與這個世界第二大經濟體有業務往來的全球銀行產生了連鎖反應，滙豐銀行的相關減記金額是迄今為止外銀中最大的。

滙豐表示，在中國經濟復甦比預期更不穩定的情況下，對交通銀行可能的未來現金流及貸款 成長和利差前景進行檢討後，因而對手中交通銀行的持股進行了減記。

由於不斷擴大的貸款損失壓縮了獲利，滙豐的競爭對手渣打銀行（Standard Chartered）去年10月也指出，對中國銀行業的曝險，已導致該行減損7億美元。渣打23日將公布全年獲利報告。

滙豐行政總裁祈耀年（Noel Quinn）則將交通銀行的減記歸咎於「技術性會計調整」，並表示這「完全不影響我們對中國的看法；我們是中國的堅定投資 人， 對經濟仍保持信心。」該集團並預測，2024年中國經濟將成長4.9%。