中投、中東主權基金 擬入股麥當勞中國

多家中東及中國的主權財富基金正考慮聯合投資麥當勞中國的業務。(取材自彭博)

麥當勞 中國或將迎來新股東。知情人士指出，有多家中東及中國的主權財富基金正考慮聯合投資 麥當勞中國的業務，並展開洽談，最快在一至二個月內能達成協議。其中，估值仍是談判的關鍵點之一。

彭博報導，知情人士透露，阿布達比主權基金穆巴達拉投資公司（Mubadala Investment Company）、卡達投資局（QIA）和中投公司（CICC）等正在與麥當勞中國洽談，要以少數股東的身分共同投資涉及麥當勞在中國、香港及澳門 的業務。

知情人士稱，中東等投資者與中國私募股權投資公司、麥當勞中國大股東信宸資本的有關談判進展緩慢，可能最快在一至二個月內能達成協議，但也不排除談判破裂可能性，因估值仍是交易的重要關鍵。同時，這也反應投資者對麥當勞中國業務的增長前景也愈加審慎。

對此，麥當勞中國和信宸資本的代表未置評。卡達投資局和中投亦未對外回應。而穆巴達拉公司發言人雖未就此事發表評論，但其表示公司正在擴大亞洲業務，並且擁有「強大的潛在投資渠道」。

麥當勞全球去年11月從凱雷集團手中收購28%的股權，令該集團在中港業務的持股比率由20%增至48%，價值約18億美元。而中信資本旗下信宸資本持有麥當勞中國52%股權，掌握中港麥當勞控股權。

不過，知情人士又指，中信資本近期一直在考慮各種方案，包括將其在麥當勞中國的持股轉讓給一個新的投資工具，變相允許信宸資本減持股份。

據悉，中國是麥當勞第二大市場，門市已超過5500間，計畫在2028年將擴大至超過1萬間門市。