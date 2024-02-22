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中投、中東主權基金 擬入股麥當勞中國

記者謝守真／綜合報導
多家中東及中國的主權財富基金正考慮聯合投資麥當勞中國的業務。(取材自彭博)
多家中東及中國的主權財富基金正考慮聯合投資麥當勞中國的業務。(取材自彭博)

麥當勞中國或將迎來新股東。知情人士指出，有多家中東及中國的主權財富基金正考慮聯合投資麥當勞中國的業務，並展開洽談，最快在一至二個月內能達成協議。其中，估值仍是談判的關鍵點之一。

彭博報導，知情人士透露，阿布達比主權基金穆巴達拉投資公司（Mubadala Investment Company）、卡達投資局（QIA）和中投公司（CICC）等正在與麥當勞中國洽談，要以少數股東的身分共同投資涉及麥當勞在中國、香港及澳門的業務。

知情人士稱，中東等投資者與中國私募股權投資公司、麥當勞中國大股東信宸資本的有關談判進展緩慢，可能最快在一至二個月內能達成協議，但也不排除談判破裂可能性，因估值仍是交易的重要關鍵。同時，這也反應投資者對麥當勞中國業務的增長前景也愈加審慎。

對此，麥當勞中國和信宸資本的代表未置評。卡達投資局和中投亦未對外回應。而穆巴達拉公司發言人雖未就此事發表評論，但其表示公司正在擴大亞洲業務，並且擁有「強大的潛在投資渠道」。

麥當勞全球去年11月從凱雷集團手中收購28%的股權，令該集團在中港業務的持股比率由20%增至48%，價值約18億美元。而中信資本旗下信宸資本持有麥當勞中國52%股權，掌握中港麥當勞控股權。

不過，知情人士又指，中信資本近期一直在考慮各種方案，包括將其在麥當勞中國的持股轉讓給一個新的投資工具，變相允許信宸資本減持股份。

據悉，中國是麥當勞第二大市場，門市已超過5500間，計畫在2028年將擴大至超過1萬間門市。

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