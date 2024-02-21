料中國撤反傾銷稅 澳洲酒商囤貨香港

澳洲葡萄酒可能即將被中國解禁反傾銷稅，澳洲酒商已開始恢復把數百萬瓶葡萄酒運往香港，準備轉運至大陸。（取材自微博）

隨著中澳兩國關係的改善，中國去年開始對徵收的葡萄酒反傾銷稅進行重新評估，澳洲 官員預期，中國今年初將取消酒類禁令，澳洲酒商也憧憬著中方解除酒類限制，已開始恢復把數百萬瓶葡萄酒運往香港 ，等待轉銷進入中國市場。

綜合路透、港媒報導，貿易數據顯示，澳洲葡萄酒製造商去年12月向香港出口了近250萬升葡萄酒，價值6,550萬美元，高於近年來每月約68.5萬升的水平，是2019年9月以來的最高水平。這些酒絕大部分準備轉銷中國市場。

「我們希望中國的大門會打開，所有東西都會進去；我們正準備好這一切」，澳洲酒商DMG Fine Wine首席執行官William Dong指出，他們通常每年在香港銷售一至兩個集裝箱（貨櫃）葡萄酒，但現在在香港有10個貨櫃。

中國在新冠疫情 爆發之前是澳洲最大的葡萄酒出口市場，出口額高達12億澳元。但在2020年澳洲提出追查新冠疫情源頭後，中澳關係陷入低谷，中國對澳洲多項商品實施進口限制，直到現任澳洲總理艾班尼斯2022年上台後，兩國關係逐步改善。

目前，中方已解除對澳洲煤炭等禁令，目前僅存葡萄酒、龍蝦和部分屠宰場的肉類仍面對限制。

中國商務部於2021年3月26日認定澳洲進口葡萄酒存在傾銷行為，由3月28日起對澳洲葡萄酒徵收高達218.4%的反傾銷稅，為期5年。澳洲政府同年向世界貿易組織申訴，雙方去年10月宣布已就爭端達成共識，中方11月啟動對反傾銷關稅的複審。

澳洲貿易部長法雷爾（Don Farrell）13日表示，他將在本月舉行的世界貿易組織（WTO）會議上，與中國商務部長王文濤會面，爭取推動解除中國對澳洲葡萄酒、龍蝦和肉類的進口限制。

不過，澳籍華裔作家楊恆均（本名楊軍）本月5日被北京法院判處死緩，被認為是中澳關係之間一個新的衝突點，給中澳關係增添變數。

法雷爾說，他也將和王文濤討論楊恆均案，但他認為這不應破壞兩國關係。