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華為折疊機2023年銷量 稱冠中國

記者林宸誼／綜合報導
華為Mate X5拿下去年中國折疊機銷量冠軍。（美聯社）
華為Mate X5拿下去年中國折疊機銷量冠軍。（美聯社）

市場調查機構IDC發布報告，2023年全年中國折疊手機市場出貨量約700.7萬支，年增114.5%。其中華為奪得2023年中國折疊手機市場銷量冠軍，市占達到37.4%，遙遙領先其它手機廠商。

快科技報導，IDC中國高級分析師郭天翔認為，折疊手機依然是各廠商2024年重點打造的產品，更多手機廠商的參與和更多產品的推出，將會繼續推動折疊手機市場的快速發展。

華為拿下第一的最大功臣自然是華為Mate X5手機，該機上市後一直處於加價購買狀態，且供不應求，成為年度爆款折疊手機。

在華為Mate X5開啟預售時，華為常務董事、終端BG CEO余承東說：「最強折疊手機還得看華為！」

華為Mate X5搭載麒麟9000s晶片，與華為Mate 60系列手機是同款晶片，顯然，麒麟晶片的回歸是Mate X5被搶購的原因之一。

OPPO獲得18.3%的市占，排名第二，其中在豎折產品（上下折疊機）市場以36.3%的市占位居第一。

榮耀在2023年下半年致力於折疊手機市場，憑藉Magic V2等多款折疊新品的熱銷獲得全年折疊手機市場第三，市占17.7%，出貨量年增467%，增速最快。

三星在全球折疊手機市場中占據超過一半以上的市占，但在競爭激烈的中國市場只獲得11%的市占，排名第四。

vivo則排名第五，2023年最早發布的5G橫折產品X Fold 2即將迎來換代。

每日經濟新聞報導，自2019年首款產品上市以來，中國折疊手機市場連續四年增速超過100%。隨著安卓廠商和上游供應鏈持續加大研發投入，以及軟硬體的優化，加上價格的進一步下探，更多消費者願意嘗鮮使用折疊手機。

價格方面，根據IDC數據，2023年中國1000美元以上的折疊手機市占已經由前年的81%下降到66.5%，年減14.5個百分點。

除了整體成本的下降，豎折形態的產品相對而言售價更低，也使得2023年折疊手機的售價下探到400美元到600美元價格段（約新台幣1.3萬元到1.9萬元）。

從產品形態來看，雖然豎折產品價格相對更低，但橫折產品憑藉更能體現折疊手機的大螢幕使用體驗，獲得更多中國消費者的青睞。IDC資料顯示，2023年中國橫折產品市占重新增加到68.1%，年增10.4個百分點。　　

華為 晶片 供應鏈

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