我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州將再度補助首購族 申請人4月抽籤

學者：台海若爆戰爭 中國人口將雪崩 2100年剩2.8億人

塔塔傳邀台商 赴印度蓋首座晶圓廠

編譯簡國帆、記者李孟珊／綜合報導

印度經濟時報引述知情官員的談話報導，印度塔塔集團可能攜手聯電或力積電等台灣晶圓代工廠，在印度境內打造當地首座晶圓廠，主要生產成熟製程晶片，初期規畫月產能2.5萬片。若成局，將是台灣半導體業首度在印度設晶圓廠。

對於相關消息，聯電與力積電昨（20）日都不予回應。業界人士指出，印媒的報導其來有自，尤其近年地緣政治議題升溫，晶片在地製造議題浮出檯面，印度積極爭取大廠進駐，對半導體需求龐大。

力積電董座黃崇仁曾於2023年初透露，接獲前往印度協助設廠的邀請，但當時他並未透露邀約對象與細節。

力積電迄今尚未宣布投資印度，反而先與日商SBI Holdings, Inc.攜手在日本合資蓋12吋廠，落腳宮城縣黑川區大衡村的第二北仙台中央工業園區，預定量產28奈米至55奈米製程，初期月產能規畫1萬片，最終月產能目標4萬片，鎖定車用晶片市場。

聯電方面，近年也陸續被印度媒體披露派員赴印度考察，討論在當地設廠的機會，惟聯電迄今也尚無投資印度的動作，而是在2022年啟動在新加坡設立22奈米新廠的策略，該廠預計今年第2季末完成，2025年初量產，第一階段月產能上看2萬至3萬片。

即便聯電與力積電都沒有正式宣布投資印度，印度經濟時報報導，印度塔塔集團可能攜手聯電或力積電等台灣晶圓代工廠，在印度古加拉特邦Dholera打造一座晶圓廠，初期鎖定65奈米成熟製程，月產能2.5萬片，後續將升級為48奈米與28奈米，並在幾年後支持生產繪圖處理器（GPU）、消費電子產品及物聯網（IoT）等應用晶片。

印度經濟時報引述消息人士談話指出，塔塔集團已敲定這座工廠的土地細節，可能近期動土，但塔塔集團進入28奈米製程的計畫可能要花一段時間，因為必須確保印度市場的成熟製程訂單量充足。

印度 晶片 投資

上一則

需求降溫 家得寶上季業績仍佳

下一則

京杭新房成交面積 1月同環比均增

延伸閱讀

印度塔塔集團要蓋晶圓廠 傳尋求與力積電或聯華電子合作

印度塔塔集團要蓋晶圓廠 傳尋求與力積電或聯華電子合作
必和必拓警告鎳市苦痛恐延續到2030年 看好印度商品需求前景

必和必拓警告鎳市苦痛恐延續到2030年 看好印度商品需求前景
新聞評論／8萬逃逸移工仍無解 台又另闢印度蹊徑

新聞評論／8萬逃逸移工仍無解 台又另闢印度蹊徑
馬爾地夫親中總統要求撤軍後 印度仍擴大援助馬國

馬爾地夫親中總統要求撤軍後 印度仍擴大援助馬國

熱門新聞

數千輛的保持捷、賓利和奧迪汽車被扣在美國港口無法進口，因其可能含有違反美國強迫勞動法的中國製子組件。示意圖。（路透）

含被禁中製零件 保時捷、賓利、奧迪數千輛被扣港口

2024-02-14 20:49
「股神」巴菲特。（美聯社）

巴菲特祕密買進什麼股票？巴隆：這三支金融股最有可能

2024-02-15 15:10
2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼。（路透）

美CPI和PPI升幅超預期 通膨怪獸果真反撲？克魯曼分析原因出在這

2024-02-17 07:05
美國銀行業者Capital One傳出正接近收購同業Discover Financial。（路透）

有望成美最大信用卡公司 Capital One傳接近收購這銀行

2024-02-19 19:15
日本去年GDP總額輸給德國，變成了全球第四大經濟體，主因於日圓貶值和其老化、減少的人口。 （美聯社）

日本為何輸給德國 變成全球第四大經濟體？背後有這兩個原因

2024-02-15 05:23
2024世界政府峰會，輝達執行長黃仁勳(右）與阿聯酋人工智慧部長奧馬爾·阿爾·奧拉馬(左)對談「誰將塑造人工智慧的未來？」議題情形。（取材自YouTube）

黃仁勳：電腦時代已逝 下一個黃金賽道是生命科學

2024-02-20 00:55

超人氣

更多 >
生理年齡年輕20歲 長壽專家每天吃這5種食物

生理年齡年輕20歲 長壽專家每天吃這5種食物
想買便宜機票 把握出發前這個時間段

想買便宜機票 把握出發前這個時間段
開盤60秒狂賣滬深股票25億 中國私募巨頭道歉

開盤60秒狂賣滬深股票25億 中國私募巨頭道歉
紐約女在寵物店踢狗籠 還搧觀光客巴掌

紐約女在寵物店踢狗籠 還搧觀光客巴掌
大學畢業後續住家裡12年 亞裔女攢下40萬元

大學畢業後續住家裡12年 亞裔女攢下40萬元