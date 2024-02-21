塔塔傳邀台商 赴印度蓋首座晶圓廠

印度 經濟時報引述知情官員的談話報導，印度塔塔集團可能攜手聯電或力積電等台灣晶圓代工廠，在印度境內打造當地首座晶圓廠，主要生產成熟製程晶片 ，初期規畫月產能2.5萬片。若成局，將是台灣半導體業首度在印度設晶圓廠。

對於相關消息，聯電與力積電昨（20）日都不予回應。業界人士指出，印媒的報導其來有自，尤其近年地緣政治議題升溫，晶片在地製造議題浮出檯面，印度積極爭取大廠進駐，對半導體需求龐大。

力積電董座黃崇仁曾於2023年初透露，接獲前往印度協助設廠的邀請，但當時他並未透露邀約對象與細節。

力積電迄今尚未宣布投資 印度，反而先與日商SBI Holdings, Inc.攜手在日本合資蓋12吋廠，落腳宮城縣黑川區大衡村的第二北仙台中央工業園區，預定量產28奈米至55奈米製程，初期月產能規畫1萬片，最終月產能目標4萬片，鎖定車用晶片市場。

聯電方面，近年也陸續被印度媒體披露派員赴印度考察，討論在當地設廠的機會，惟聯電迄今也尚無投資印度的動作，而是在2022年啟動在新加坡設立22奈米新廠的策略，該廠預計今年第2季末完成，2025年初量產，第一階段月產能上看2萬至3萬片。

即便聯電與力積電都沒有正式宣布投資印度，印度經濟時報報導，印度塔塔集團可能攜手聯電或力積電等台灣晶圓代工廠，在印度古加拉特邦Dholera打造一座晶圓廠，初期鎖定65奈米成熟製程，月產能2.5萬片，後續將升級為48奈米與28奈米，並在幾年後支持生產繪圖處理器（GPU）、消費電子產品及物聯網（IoT）等應用晶片。

印度經濟時報引述消息人士談話指出，塔塔集團已敲定這座工廠的土地細節，可能近期動土，但塔塔集團進入28奈米製程的計畫可能要花一段時間，因為必須確保印度市場的成熟製程訂單量充足。