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中國新屋春節交易量創5年新低 難有「小陽春」

記者黃雅慧／綜合報導
中國十個重點城市，春節假期間新房日均成交量跌至五年新低，較去年春節假期減少13.5%。(中新社)
中國十個重點城市，春節假期間新房日均成交量跌至五年新低，較去年春節假期減少13.5%。(中新社)

中國春節房市成交數據陸續出爐，調研機構諸葛數據研究中心指出，監測中國十個重點城市，春節假期間新房日均成交量跌至五年新低，較去年春節假期減少13.5%。

儘管春節消費數據火熱，但受到出遊熱情高漲、信心待修復影響，房市仍處於看房多買房少的局面、以往返鄉置業熱也「失靈」。分析認為首季中國樓市壓力仍大，或無法再現「小陽春」。

中指研究院數據也有相同趨勢，春節長假期間，25個代表城市新房日均成交面積，較上年春節假期下降約27%。該機構《2024年春節置業調查》還顯示，近半數受訪者表示在春節期間「看房但未購房」，消費者觀望情緒仍較重。

中指研究院市場研究總監陳文靜則指，儘管多數樓盤「春節不打烊」，但房企營銷力度多是延續此前水準而已。從市場情況來看，部分城市售樓處到訪量有所提升，但實際成交較為平淡，僅部分熱點及受返鄉置業帶動的城市表現尚可。另外，有不少業者表示，今年春節整體氣氛都較低迷，「各地專案熱度確實不太行」，不僅是房地產銷售，而是購房者整體的生活及消費態度。

克而瑞最新統計數據顯示，重點監測44個城市春節周成交量年跌40%；其中北京與上海跌幅均逾八成，反映民眾購房信心仍然不足；預計2月整體成交按月或將進一步下行，市場恢復預期要至3月至4月。

克而瑞報告分析，今年樓市平淡開局。熱點城市與項目個數仍持續下降，剛需購買力降級對樓市的負面作用逐步顯現。料今年城市及城市內部各區域板塊還將延續分化行情，供應稀缺、配套健全的改善盤仍將是成交主力，剛需客群購買力還將持續降級，二手房成交佔比有望進一步上升。

另一個值得注意的現象是，以往回老家買房的熱度不再。

58同城、安居客發布《2024春節置業意向調查》顯示，想在工作城市買房比例達46.0%，想在工作城市周邊置業的比例為23.1%，想在老家省會／周邊城市買房的比率持續下降至16.9%，該比率在2019年春節期間達五成以上，顯示返鄉置業的結構正在產生變化。

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