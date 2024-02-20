我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

婦人被指未履行陪審員義務須轉帳罰款 自首才知是騙局

現實版「寶總」 歐陽少均跟隨星兒歐陽萬成闖蕩好萊塢

比亞迪年後降價 中國電動車市再開戰

記者謝守真／綜合報導
不少中國車廠見到比亞迪降價也正研究對策，不排除會跟進。圖為秦PLUS DM-i車型。（新華社）
不少中國車廠見到比亞迪降價也正研究對策，不排除會跟進。圖為秦PLUS DM-i車型。（新華社）

比亞迪在春節過後就開啟降價模式，19日宣布，旗下秦PLUS榮耀版和驅逐艦05榮耀版兩款車型，起售價雙雙降至7.98萬元（人民幣，下同，約1.12萬美元）起。其中，秦PLUS DM-i版本首次將價格殺入7萬元以內（約9828.91美元），創同級車新低價。中國電動車市場價格大戰再次開打。

比亞迪公司董事長兼總裁王傳福18日才表示，預計今年電動車單月滲透率將超過50%。隔天比亞迪官方微博就宣布降價，秦PLUS榮耀版正式上市，DM-i版本的五款車型，官方指導價7.98萬元至12.58萬元，首次進入7萬元區間；EV版本五款車型，官方指導價10.98萬元至13.98萬元，殺入10萬區間。

對比市場上主流合資燃油的價格，此番降價之後，秦PLUS榮耀版的起售版創造業內同級插電式混合動力轎車價格的新低，已與別克、長安等合資與自主燃油轎車價格接近，象徵正式開啟「電比油低」新時代。不少中國車廠見到比亞迪價降也正研究對策，不排除會跟進。

第一財經引述比亞迪一門市總經理表示，在降價消息後已接到三通諮詢相關產品降價資訊的消費者電話。另一家比亞迪4S店銷售人員則稱，兩款新車上市前夕已有不少客戶收到消息並於上市當天下訂，「儘管正值春節假期返工第二天，但接待新車試駕客戶已八組。」

王傳福18日在廣東省高質量發展大會上說：「新能源汽車發展只會愈跑愈快，不會給我們停下來、慢下來、喘口氣的機會。」未來汽車產業將面臨三大發展機遇：一是汽車電動化進一步深入，中國電動車滲透率將持續增長；二是中國汽車高端品牌發力；三是出口加速。

比亞迪此前公告，去年12月銷售34.1萬輛，年增45%。全年銷售302.4萬輛，年增61.9%，超額完成年初定下的300萬輛目標。

電動車 微博

上一則

中國A股開紅盤 上證站上2900點

下一則

鴻海50周年晚宴 傳庫克抵台力挺

延伸閱讀

比亞迪強攻海外市場 今年拚450萬輛 銷量增50%

比亞迪強攻海外市場 今年拚450萬輛 銷量增50%
比亞迪擬赴墨西哥設廠 建立對美出口中心

比亞迪擬赴墨西哥設廠 建立對美出口中心
比亞迪擬在墨西哥設廠 成立對美市場出口中心

比亞迪擬在墨西哥設廠 成立對美市場出口中心
中國組國家隊攻固態電池 比亞迪、寧德時代等大廠結盟

中國組國家隊攻固態電池 比亞迪、寧德時代等大廠結盟

熱門新聞

數千輛的保持捷、賓利和奧迪汽車被扣在美國港口無法進口，因其可能含有違反美國強迫勞動法的中國製子組件。示意圖。（路透）

含被禁中製零件 保時捷、賓利、奧迪數千輛被扣港口

2024-02-14 20:49
「股神」巴菲特。（美聯社）

巴菲特祕密買進什麼股票？巴隆：這三支金融股最有可能

2024-02-15 15:10
2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼。（路透）

美CPI和PPI升幅超預期 通膨怪獸果真反撲？克魯曼分析原因出在這

2024-02-17 07:05
日本去年GDP總額輸給德國，變成了全球第四大經濟體，主因於日圓貶值和其老化、減少的人口。 （美聯社）

日本為何輸給德國 變成全球第四大經濟體？背後有這兩個原因

2024-02-15 05:23
美國1月整體與核心消費者物價指數（CPI）年升幅都高於預期，Fed 3月開始降息的機率更加渺茫。（美聯社）

美1月CPI年升3.1% 高於預期 Fed降息時機可能再延

2024-02-13 09:05
美國銀行業者Capital One傳出正接近收購同業Discover Financial。（路透）

有望成美最大信用卡公司 Capital One傳接近收購這銀行

2024-02-19 19:15

超人氣

更多 >
「步步驚心」女星洛杉磯住家被偷空 崩潰：不適合人居住

「步步驚心」女星洛杉磯住家被偷空 崩潰：不適合人居住
權威消費刊物稱電動車不可靠 這3款最糟

權威消費刊物稱電動車不可靠 這3款最糟
膽固醇太高 專家不碰5食物

膽固醇太高 專家不碰5食物
歌唱一半遇中國海警登艦 台領隊還原驚魂30分鐘

歌唱一半遇中國海警登艦 台領隊還原驚魂30分鐘
德國天鵝堡姦殺華女 密州男承認指控 最高可判無期

德國天鵝堡姦殺華女 密州男承認指控 最高可判無期