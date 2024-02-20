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中國A股開紅盤 上證站上2900點

記者謝守真／綜合報導
中國A股龍年迎「開門紅」，兩市超過4500檔個股上漲，逾百股漲停。 （中新社）
中國A股龍年迎「開門紅」，兩市超過4500檔個股上漲，逾百股漲停。 （中新社）

中國股市龍年首個交易日，A股全線開高走高，具指標性的上證指數大漲1.56%，站上2900點關卡，來到半個月高點，專家認為，中股延續春節前的反彈走勢，展望龍年在美國聯準會降息帶動人民幣升值下，將吸引外資資金流入人民幣資產，A股走勢可望獲得支撐。

中新社報導，上證指數19日收在2910點，上漲1.56%；深證成指收8902點，上漲0.93%；創業板指收1746點，上漲1.13%。中股在春節前已經大漲三天，春節後首個交易日續漲，已是連四個交易日上漲。

東方證券分析師宋正皓表示，A股基本呈現普漲格局，許多板塊出現漲停潮，市場做多熱情較好。

其中，人工智慧（AI）概念板塊表現尤其亮眼，這主要是受行業重要事件的推動，尤其是美國Open AI公司發表Sora模型，帶動中股中的AI類股大漲。

展望龍年A股的走勢，前海開源基金首席經濟學家楊德龍表示，預計龍年中國經濟復甦的預期將會增強。隨著經濟復甦預期的增強，資本市場表現也會更好。此外，2024年美國聯準會有望進入降息周期，整個龍年人民幣匯率預計以升值趨勢為主，這會提升人民幣資產的投資吸引力，吸引外資流入人民幣資產，對於A股的走勢將會形成支撐。

第一財經報導，國泰君安表示，考慮到中股前期中小市值板塊的深度調整，以及歷史低位的兩融擔保比例水準，高風險偏好投資者預期修正已基本結束，「交易底」已經得到確認，1月超預期的信貸需求、資本市場監管優化以及活躍資本市場對於流動性的呵護或將帶來投資者情緒的改善與空頭回補，春節後短期反彈窗口有望延續。

招商策略則認為，隨著流動性衝擊逐漸化解，市場可望逐漸築底回升，A股走成類似2016年（當年開低走高）的機率進一步加大。

至於在類股配置方面，中金公司提到，人工智慧應用在視訊領域的突破相關板塊可能有所表現，年初至今較為低迷的科技成長類股，電子、電腦、通訊等有望短期占優勢。

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