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中國人行變相降息機率高 LPR可能下調

記者黃雅慧／綜合報導
人行春節後「變相降息」的可能性相當高。（中新社資料照片）
人行春節後「變相降息」的可能性相當高。（中新社資料照片）

中國人民銀行旗下金融時報透露，過兩天貸款市場報價利率（LPR）可能下行，五年期LPR下降可能性更大。顯示人行在春節前「降準」，春節後「變相降息」的可能性相當高。

人行18日公告開展1050億元（人民幣，下同，約147.5億美元）公開市場逆回購操作和5000億元中期借貸便利（MLF）操作，中標利率與前期持平，MLF利率已連續六個月不變。儘管作為中期政策利率的MLF利率保持不變，但市場對2月LPR調降存有預期。

LPR利率將於20日公布，市場預期五年期LPR將由4.2%降至4.1%，而一年期LPR利率維持3.45%。

有觀點稱，MLF利率不變，LPR利率下行也有可能。中泰證券首席經濟學家李迅雷分析，春節前透過降準，下調支農支小再貸款、再貼現利率，以及銀行主動下調存款利率，商業銀行資金成本已有下降。MLF利率保持不變，LPR報價行也可能減少加點，推動LPR下行。

另外，金融時報報導也稱，考慮到存款利率調整只影響新發生存款，隨著政策效果持續體現，LPR報價行資金成本降低，可能相應下調自身報價，並推動LPR下行。

報導指出，五年期LPR下降的可能性更大，主因在於：其一，自2019年改革以來，五年期LPR比一年期LPR的降幅小15個基點，LPR期限利差或將體現市場變化有所收窄；其二，五年期LPR是中長期企業貸款和個人住房貸款定價的主要參考基準，這將有利於穩定信心，促進投資和消費，也有助支持房地產市場平穩健康發展。

一般來說，MLF利率被視作LPR調整風向球，在市場期盼降息氛圍下，MLF未有降息，有觀點認為或因此應未能引導LPR利率下降。人行去年6月下調一年及五年期LPR及8月下調一年期LPR，當月均有下調MLF利率；2022年1月及8月下調LPR利率，當月亦有下調MLF利率。

不過MLF利率不變，LPR利率下行也有先例。

利率 貸款 降息

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