小米手機昌平智慧工廠投產 拚千萬支產能

小米北京昌平智慧工廠正式落成投產。（取材自微博）

中國手機品牌小米 董事長雷軍18日在微博上宣布，小米北京昌平智慧工廠18日正式落成投產，旗艦手機製造產能超過千萬支。他稱，這是小米歷史上第一座自有大規模工廠，也是小米智慧製造的又一關鍵里程碑。

綜合媒體報導，該工廠具有96.8%組測包裝備自研率，100%工廠軟體自研率，全廠專利數量超500件，專注旗艦手機生產，年產能超過千萬支。

上證報報導，此次落成的小米智慧工廠隸屬小米昌平園區，整個園區包括小米智能工廠、小米創研中心、小米未來產業園以及配套辦公樓，總占地287畝，總投資 人民幣121億元（約17億美元）。

值得注意的是，小米新工廠實現全面自動化、數位化，全棧生產數據自分析、自決策，是擁有工藝自進化能力的智慧工廠。新工廠解決傳統手機製造產線柔性差、裝備調試複雜、換線混線難度大的問題。

小米智慧工廠不僅能在波動工藝要素組合下精準匹配實現工藝方案，同時充分利用「標準化、模組化」的設計，提升裝備的可重構能力，滿足快速適配新工藝、多工藝的柔性生產需求。

小米14系列的兩款限量定制色「海灣藍」和「橄欖綠」正在這裡生產。不僅如此，即將發布的小米14 Ultra手機也在這裡完成關鍵生產驗證。

小米早在2020年就在北京亦莊建工廠。亦莊工廠具有強研發屬性，是新工藝、新材料、新技術預研的「大型實驗室工廠」。

目前，一些供應鏈 合作企業已經啟用由小米輸出的整套產線設備和智慧工廠系統體系。而位於北京亦莊與昌平的兩座工廠將共同形成「研發+量產」的產業協同效應。

而在宣布智慧工廠建成投產的同一天，雷軍也宣布將於22日19時舉辦「人車家全生態」新品發布會，會中將發表「小米14 Ultra」，該手機搭載驍龍8 Gen3處理器、索尼新一代旗艦CMOS LYT900主攝，主打「影像旗艦」，被陸網友稱為「拍照巨獸」，目前鄭州、長沙等地門店已開啟盲訂。