小米手機昌平智慧工廠投產 拚千萬支產能
中國手機品牌小米董事長雷軍18日在微博上宣布，小米北京昌平智慧工廠18日正式落成投產，旗艦手機製造產能超過千萬支。他稱，這是小米歷史上第一座自有大規模工廠，也是小米智慧製造的又一關鍵里程碑。
綜合媒體報導，該工廠具有96.8%組測包裝備自研率，100%工廠軟體自研率，全廠專利數量超500件，專注旗艦手機生產，年產能超過千萬支。
上證報報導，此次落成的小米智慧工廠隸屬小米昌平園區，整個園區包括小米智能工廠、小米創研中心、小米未來產業園以及配套辦公樓，總占地287畝，總投資人民幣121億元（約17億美元）。
值得注意的是，小米新工廠實現全面自動化、數位化，全棧生產數據自分析、自決策，是擁有工藝自進化能力的智慧工廠。新工廠解決傳統手機製造產線柔性差、裝備調試複雜、換線混線難度大的問題。
小米智慧工廠不僅能在波動工藝要素組合下精準匹配實現工藝方案，同時充分利用「標準化、模組化」的設計，提升裝備的可重構能力，滿足快速適配新工藝、多工藝的柔性生產需求。
小米14系列的兩款限量定制色「海灣藍」和「橄欖綠」正在這裡生產。不僅如此，即將發布的小米14 Ultra手機也在這裡完成關鍵生產驗證。
小米早在2020年就在北京亦莊建工廠。亦莊工廠具有強研發屬性，是新工藝、新材料、新技術預研的「大型實驗室工廠」。
目前，一些供應鏈合作企業已經啟用由小米輸出的整套產線設備和智慧工廠系統體系。而位於北京亦莊與昌平的兩座工廠將共同形成「研發+量產」的產業協同效應。
而在宣布智慧工廠建成投產的同一天，雷軍也宣布將於22日19時舉辦「人車家全生態」新品發布會，會中將發表「小米14 Ultra」，該手機搭載驍龍8 Gen3處理器、索尼新一代旗艦CMOS LYT900主攝，主打「影像旗艦」，被陸網友稱為「拍照巨獸」，目前鄭州、長沙等地門店已開啟盲訂。
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