台土增稅升61% 近20個月最大增幅

台灣財政部 16日公布房市相關三稅目皆呈正成長，其中土增稅年增61.5%，為近20個月最大增幅，財政部分析，除基期因素外，新青安貸款 上路後，提升首購、自住意願，對照台灣內政部 移轉棟數，業界認為房市交易呈現回溫。

台灣財政部統計，1月土增稅83億元（台幣，下同，約2.64億美元）、契稅17億元、個人房地合一稅31億元，其中土增稅年增率61.5%，為近20個月新高。

另外，個人房地合一稅元月年增率為118.3%，又以台中、桃園、新北增加數額最多，不過其中苗栗則呈現衰退狀況，年減40.7%。

觀察土增稅，1月稅收達83億元，對比去年的土增稅收數額仍屬偏高，顯示台灣房市逐漸回溫，如果從1月買賣移轉棟數來看，確實顯示出1月房市景氣復甦。

台灣財政部官員表示，土增稅持有時間愈長，土地漲價總數額愈大，土增稅愈高；契稅則是屋齡愈新、評定現值愈高，契稅可能較高。

業界認為，除去年1月恰逢春節，工作天數短及市場氛圍不佳外，因去年基期較低，再加上去年底房市已有回溫態勢，因此今年首月延續去年底買氣，成交表現不俗，以及2021年前累積的預售交易開始交屋，造成多區跟去年1月相比出現驚人成長。