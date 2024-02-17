比亞迪強攻海外市場 今年拚450萬輛 銷量增50%
作為中國新能源車市的「領頭羊」，比亞迪去年售出302.44萬輛，完成300萬輛的年銷量目標。按照比亞迪官方預計，今年銷量目標是450萬輛，成長50%，換算下來平均每月要售出37.5萬輛。而華為與賽力斯共同推出的新能源汽車品牌問界則給出五倍增長目標，今年挑戰60萬輛。
鈦媒體報導，比亞迪在中國的市占率已接近頂峰，再往上突破有很大難度，因此正積極布局海外市場，不僅在東南亞和美洲、歐洲等市場，還屢次進入汽車進口禁區——日本。比亞迪想完成450萬輛的目標，海外市場將是關鍵。
傳統車企中，一汽、廣汽、長安等以合資品牌為主的汽車集團，旗下的新能源品牌非常激進，上汽旗下的智己品牌2024年銷量目標為12萬到13萬輛，和2023年累計銷量3萬8253輛相比，增幅達兩倍。
而廣汽旗下新能源品牌埃安，外傳將在今年挑戰80萬輛，2023年廣汽埃安以超48.3萬輛的成績，僅次於比亞迪和特斯拉中國。
長安汽車將在今年衝刺280萬輛，年增9.7%，市占率突破 9.1%。長安集團旗下的深藍汽車、阿維塔等品牌，都立下了翻兩倍的目標。
造車新勢力方面保持著向來激進姿態，理想汽車在新年第一天就宣布80萬輛的銷量倍增目標，理想汽車董事長李想直言，將「致力於成為中國市場豪華品牌銷量第一」。
問界則「狂妄」地給出了五倍增長的目標，表示將在今年挑戰60萬輛，問界最大的底氣無疑來自華為賦能，新問界M7後勁足，問界M9則訂單足，今年還將推出問界M7和問界M5的改款車型，以及全新SUV問界M8。
蔚來目標銷量只有兩位數的增長，今年主要任務是推出第二品牌阿爾卑斯，力求盡快甩掉虧損的包袱。
實際上，根據中國汽車工業協會（中汽協）預測，2024年中國汽車總銷量將會超過3100萬輛，年增3%，和各大車企的動輒數倍增長的銷量目標相比，增速相對平緩，這預告今年汽車市場的「內卷」程度將進入白熱化，中國車企們也將面對更大的挑戰。
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