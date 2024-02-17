比亞迪強攻海外市場 今年拚450萬輛 銷量增50%

比亞迪預計今年銷量目標是450萬輛，成長50%。圖為比亞迪電動車等待開上船，運送到國外。（取材自觀察者網）

作為中國新能源車市的「領頭羊」，比亞迪去年售出302.44萬輛，完成300萬輛的年銷量目標。按照比亞迪官方預計，今年銷量目標是450萬輛，成長50%，換算下來平均每月要售出37.5萬輛。而華為 與賽力斯共同推出的新能源汽車品牌問界則給出五倍增長目標，今年挑戰60萬輛。

鈦媒體報導，比亞迪在中國的市占率已接近頂峰，再往上突破有很大難度，因此正積極布局海外市場，不僅在東南亞 和美洲、歐洲等市場，還屢次進入汽車進口禁區——日本。比亞迪想完成450萬輛的目標，海外市場將是關鍵。

傳統車企中，一汽、廣汽、長安等以合資品牌為主的汽車集團，旗下的新能源品牌非常激進，上汽旗下的智己品牌2024年銷量目標為12萬到13萬輛，和2023年累計銷量3萬8253輛相比，增幅達兩倍。

而廣汽旗下新能源品牌埃安，外傳將在今年挑戰80萬輛，2023年廣汽埃安以超48.3萬輛的成績，僅次於比亞迪和特斯拉 中國。

長安汽車將在今年衝刺280萬輛，年增9.7%，市占率突破 9.1%。長安集團旗下的深藍汽車、阿維塔等品牌，都立下了翻兩倍的目標。

造車新勢力方面保持著向來激進姿態，理想汽車在新年第一天就宣布80萬輛的銷量倍增目標，理想汽車董事長李想直言，將「致力於成為中國市場豪華品牌銷量第一」。

問界則「狂妄」地給出了五倍增長的目標，表示將在今年挑戰60萬輛，問界最大的底氣無疑來自華為賦能，新問界M7後勁足，問界M9則訂單足，今年還將推出問界M7和問界M5的改款車型，以及全新SUV問界M8。

蔚來目標銷量只有兩位數的增長，今年主要任務是推出第二品牌阿爾卑斯，力求盡快甩掉虧損的包袱。

實際上，根據中國汽車工業協會（中汽協）預測，2024年中國汽車總銷量將會超過3100萬輛，年增3%，和各大車企的動輒數倍增長的銷量目標相比，增速相對平緩，這預告今年汽車市場的「內卷」程度將進入白熱化，中國車企們也將面對更大的挑戰。