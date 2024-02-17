僅次日本 中國連2個月增持美債 持有8163億美元

美國財政部公布2023年12月國際資本流動報告（TIC）顯示，去年12月外資持有的美國國債飆升至紀錄新高，由11月的當時紀錄高位7.808兆美元上升至8.06兆美元，月升3.23%，年增10.5%。其中，中國連續第二個月增持美國國債。

華爾街見聞報導，在美國聯準會暗示貨幣政策有望大轉向，去年11月、12月市場對聯準會在2024年啟動降息預期進一步高漲，10年期美債殖利率 也從5.02%跌至3.78%，美國兩大海外債主中國和日本 的美債持倉部位繼續增值。

其中，中國去年12月持有的美債較11月增加343億美元，至8163億美元，為持有美債第二多國家。先前中國持有的美債連續七個月下降。去年10月，中國的持倉量降至7635億美元，是2009年3月以來最低水平。

從2022年4月起，中國的美債持倉一直低於1兆美元。2023年中國的美債持倉淨減少508億美元。2023年中國只有在3月、11月和12月增持，減持的九個月中，只有4月、10月的減少規模不足100億美元，其他月份均減少超過100億美元。

此前有分析認為，中國減持美債部分源於支持人民幣匯率。業內人士指出，美債殖利率下降能否吸引中國等海外央行 重新增持美債，很大程度取決於各國自身的外匯存底資產多元化配置的需要。

隨著各國央行加快外匯存底多元化配置，愈來愈多國家的央行考慮配置黃金替代美債。

去年12月美國國債有三大買家，分別為日本、中國和英國。日本仍是美國以外最大美債持有國，數據顯示，2023年12月日本投資者持有的美債從11月的1.127兆美元增加到1.138兆美元，持有量為2022年8月以來最大。英國於12月增持375億美元的美債，總額達到7537億美元，創新高。