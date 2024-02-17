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台證交稅大增1.8倍 連續九個月正成長

記者余弦妙／綜合報導

台灣財政部16日公布1月稅收2233億元（台幣，下同，約71.23億美元），年增26.3％。其中證交稅連續九個月正成長，年增高達1.8倍，主因日均成交值成長、春節基期因素兩大利多。

另外台灣財政部也上修2023年全年稅收統計，納入遞延稅收後，去年總稅收上修至3兆4562億元，年增6.4%，超過預算數（超徵）規模從原本3617億元，上修至3860億元。

台灣財政部統計處副處長劉訓蓉表示，今年1月各項稅目多較去年同月上升，主要是受到基期影響，例如證交稅、期交稅就與交易天數直接相關，土增稅、契稅、房地合一稅等稅制也會受工作天數影響。

另外，海關代徵的貨物稅、菸酒稅、營業稅、特銷稅（奢侈稅）、關稅等，皆會即時反映春節工作天數問題。

劉訓蓉說，由於AI議題延燒，且市場預期美國聯準會升息循環接近尾聲，1月上市櫃股票平均每日成交值為3483億元，另外加上春節落點，今年交易天數比去年同月增加九日，拉抬整月證交稅至191億元，年增1.8倍。

展望未來證交稅表現，劉訓蓉表示，1月股市呈現上下震盪，但從稅收狀況來看，市場看起來還不錯，2月份截至目前為止，平均每日成交值達4476億元，量能仍大。

不過她也強調，股市一直都會有變化，難以精準預測，後續仍要再觀察。

此外，1月營所稅、綜所稅、營業稅、貨物稅、關稅、遺產稅、土增稅等稅目，皆較去年同月成長，其中綜所稅受利息及盈餘分配所得扣繳稅款、房地合一課徵所得稅皆增加，1月實徵淨額為417億元，年增6.7％。

遺產稅1月實徵42億元，年增1.2倍，主因大額稅款案件增加，劉訓蓉說明，5000萬以上大額案件共15件，較去年同月增加六件，包含一件5.2億元以及七件億元以上案件。

營業稅則年增14.9％，主因升息致金融業營業稅增加、國內需求穩定、適用外銷零稅率營業人申請退稅減少，再加上礦產品、電腦及其附屬單元等進口稅額增加；貨物稅則受新車熱銷影響，年增43.9％。

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