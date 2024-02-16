「大賣空」貝瑞 加碼阿里、京東

電影「大賣空」本尊貝瑞近幾個月來加碼押注中國科技巨擘阿里巴巴集團。（美聯社）

中國A股近年表現不佳，連帶影響外資對中概股信心。但電影「大賣空」本尊貝瑞（Michael Burry）近幾月加碼押注中國科技巨擘阿里巴巴集團與京東。此外，據美國證監會13F報告，加拿大 養老金計畫投資 委員會（CPPIB）去年第四季亦增持阿里巴巴等中概股。上述舉措顯示，外資機構正在大幅「抄底」中概股。

美國證監會13F報告顯示，CCPIB上季淨買入360萬股阿里巴巴ADS，相當於市值約2.79億美元，季內阿里巴巴股價累跌11%。此外，貝瑞創立的對沖基金Scion Asset Management LLC，去年第四季增持阿里巴巴2.5萬股阿里ADS，總持股至7.5萬股ADS，市值581萬美元，占其資產的6.1%，為其最大持股。

而上述兩大機構也同時增持許多中概股。Scio增持京東7.5萬股，總持倉至20萬股，市值為578萬美元；CPPIB去年第四季新買入理想汽車170萬股，市值6360萬美元；新買入京東133萬股，市值3830萬美元；新買入網易29.1萬股，市值2710萬美元。

還有機構增持阿里股份，索羅斯基金管理公司（Soros Fund Management）去年第四季增加87.5%的阿里巴巴股票；對沖基金Appaloosa將阿里巴巴持倉增加20%。

多家外資機構看好阿里後市，高盛 認為，阿里巴巴目前市值僅反映淘寶天貓價值，而未將中國排名第一的公共雲（阿里雲）和國際業務納入考量。