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「滬上阿姨」茶飲 申請赴港上市

記者謝守真／綜合報導

在中國知名茶飲「奈雪的茶」2021年在港交所上市後，中國茶飲行業在港股的「新茶飲第二股」到底會花落誰家，競爭愈發激烈。今年2月14日，「滬上阿姨」正式向港交所提交上市申請書，加入在港股衝刺IPO的第四家中國茶飲企業。與此之前，已有包含古茗、蜜雪冰城和茶百道等三家企業已提交赴港招股書。

綜合新京報、證券時報，滬上阿姨向港交所遞交上市申請，據招股書顯示，中信證券、海通國際、東方證券國際為聯合保薦人。截至2023年9月底，滬上阿姨的門市達7297間，其門市網路覆蓋範圍北至黑龍江省漠河，南至海南省三亞，其中有99.3%的門市（7245間）由加盟商經營。而在滬上阿姨的4284名加盟商中，有32.3%的加盟商（1382名）開設一間以上的門市。

招股書指出，滬上阿姨2022年、2023年前三季營收分別為人民幣21.99億元（約6936.97萬美元）、25.35億元，年增34%、54.1%；同期，滬上阿姨的毛利約為人民幣5.86億元（約1848.6萬美元）、7.9億元。

然而，滬上阿姨與近期已提交赴港招股書的古茗、蜜雪冰城和茶百道相比之下，其盈利能力表現並不優秀。古茗1月初遞交的招股書顯示，2022年古茗營收人民幣55.59億元；2023年前三季，古茗營收人民幣55.71億元，經調整利潤為人民幣10.45億元。

而同期遞交港股招股書的蜜雪冰城2022年全年營收人民幣135.76億元；2023年前三季，蜜雪冰城營收人民幣153.93億元，淨利為24.01億元。

另，於2023年8月15日向港交所遞交上市申請書的茶百道，其2022年實現營收人民幣42.32億元，淨利潤為9.65億元；2023年第一季實現營收12.46億元，淨利潤為2.85億元。

有分析指，在面臨上述三家茶飲在港交所「三國殺」圍剿的同時，正面臨霸王茶姬、茶顏悅色、書亦燒仙草等公司的各種競逐，滬上阿姨要在短時間內要殺出重圍難上加難。

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