台股開市 台積電股價697元台幣創新高、刷超狂4紀錄

台積電股價大漲。(路透)

台積電 ADR農曆年封關期間勁揚逾11%，15日龍年開市首日展開補漲行情，終場大漲51元（台幣，下同，約1.6美元），漲幅近7.9%、收697元（約21.99美元）新高價位，單日市值大增1.32兆元，總市值站上18兆元大關、達18.07兆元（約5700.36億美元），同寫新猷。

台積電股價飆漲，創辦人張忠謀持股市值今年以來暴增130億元。台積電15日不僅創多項自家紀錄，光台積電一檔個股就挹注台股 漲點逾450點，相當於15日台股總漲點逾八成，同步刷新台股單一公司單日市值增加金額、總市值、挹注大盤漲點與漲點比重等四項紀錄。

台積電15日股價開盤就跳空衝上709元新高價位，即便隨後賣壓出籠，收盤仍大漲7.89%、以697元收市，寫下收盤新高價，單日成交張數高達13.23萬張，外資買超逾4.2萬張，連續四個交易日站在買方，是推升股價創高的最大買盤。台積電周四ADR早盤平盤震盪。

台積電15日股價衝高，也讓2022年元月17日買在前波最高價688元的股東，在套牢兩年後解套。以台積電兔年封關（2月5日）收盤價646元計算，若股東以台積電兔年封關價買進一張股票，並且以15日收盤價697元賣出，每張股票可賺進5.1萬元開工大紅包。

不過，根據集保結算所公告資料顯示，約9000名台積電股東在2月5日兔年封關日當天賣出股票，選擇留現金過年，這9000名股東也與台積電15日股價大漲帶來的大紅包擦身而過。

台積電15日股價飆漲，單日股價市值大增1.32兆元，總市值為18.07兆元。台積電15日增加的市值直逼台股市值二哥聯發科總市值。

張忠謀手中台積電持股市值同步暴增。若以張忠謀退休 前公告資料顯示，一共持有12.5萬張台積電股票，截至15日收盤，張忠謀持股市值高達871.25億元，台積電今年以來股價大漲17.5%，換算張忠謀持股市值今年來暴增130億元。

台積電預期，今年美元營收年增率可望超過兩成，全年合併營收有望再創新高。業界分析，受惠於蘋果、高通、聯發科及輝達（NVIDIA）等大客戶大舉下單3奈米製程，加上人工智慧（AI）、高效運算（HPC）需求帶動5奈米需求同步大增，讓台積電今年營運逐季衝高，業績旺整年。