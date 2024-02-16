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中國動力電池「去庫存」 今年是關鍵

記者黃雅慧／綜合報導
寧德時代生產線。（新華社資料照片）
寧德時代生產線。（新華社資料照片）

儘管中國動力電池巨頭寧德時代2023年賺超過人民幣400億元（約12.62億美元）佳績，但「產能過剩」一直是自2023年以來中國電池業的課題。有分析認為，2024年中國動力電池產業供需矛盾將更突出，會是動力電池「產能出清」關鍵年。

中國汽車動力電池產業創新聯盟近期發布最新數據顯示，2023年中國動力電池累計銷量為616.3GWh，累計裝車量卻僅有387.7GWh，剔除累計出口的127.4GWh後，還有101.2GWh庫存。如按每輛電動車50度電容量估算，這些庫存動力電池就可以滿足超200萬輛車的生產需求。

2023年上半年，寧德時代的產能254GWh，在建產能100GWh，產量154GWh，產能利用率跌至60.5%，創下了寧德時代有記錄以來的新低。意味著產能過剩的問題蔓延到巨頭企業。

第一財經報導，進入2024年後，電池產業的主基調也依舊是降價、去庫存。而比亞迪旗下弗迪電池、中創新航等也將降本增效當成了公司2024年的重要工作任務。

中國四大動力電池巨頭寧德時代、比亞迪、蜂巢能源與中創新航到2025年產能目標分別為670Gwh、600GWh、600GWh與500GWh，上述四家動力電池企業的產能之和在2025年就將接近2400GWh，可滿足4800萬輛50度電新能源汽車的生產需求。而電動車銷量或將增緩，終端需求能否匹配會是行業大問題。

智通財經報導，高工產業研究院（GGII）預計，2024年中國動力電池市場有效產能（不含未開工及未通過下游驗證的無效產能）利用率將低於60%。多數新進企業新釋放產能成無效或低效產能。

也因此，財經博客「新能源時代」便預測，2024將是中國動力電池產能出清關鍵年，動力電池行業將面臨大洗牌，市場集中度會再提高，未能有足夠資本實現技術創新、產能迭代，以及沒有能力實現一體化與全球化布局的二、三線企業，未來可能只困在內部低價競爭中艱難生存。

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