義大利設通訊公司喊卡 李嘉誠歐洲整合再受阻
香港富豪李嘉誠整合歐洲電信業務再受阻，旗下長和集團宣布終止就義大利批發流動及批發固網通訊服務成立潛在新公司，因交易先決條件未在期限內完成。此前，長和旗下電訊集團與Vodafone的合併案才遭英國政府以國家安全理由介入調查。
長和在去年5月宣布，以與私募基金EQT Infrastructure在義大利成立新合資公司的方式，變相出售當地網路設備、批發流動及固網通訊業務60%股權。不過直到去年11月，由於未與相關第三方達成協議等，延長限期三個月至本月。
據彭博引述未具名消息人士稱，該交易在未到限期前已緊急喊停，因為長和已向瑞士電訊（Swisscom）旗下Fastweb和當地富豪Xavier Niel旗下Iliad SA提出初步協商，而目前各方都未表態落實推進併購，這讓注入資產到新合資公司的交易更複雜，交易要完成的難度更高。
而長和在英國的電信資產併購案也遭遇阻礙。英國電信巨頭Vodafone行政總裁德拉瓦勒（Margherita Della Valle）證實，該公司與長和集團旗下電信公司Three UK的合併案，正在配合英國政府根據「國家安全與投資法」展開的國安審查。這意味英國政府有權以「國安」為由阻止該交易。
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