義大利設通訊公司喊卡 李嘉誠歐洲整合再受阻

香港 富豪李嘉誠整合歐洲電信業務再受阻，旗下長和集團宣布終止就義大利 批發流動及批發固網通訊服務成立潛在新公司，因交易先決條件未在期限內完成。此前，長和旗下電訊集團與Vodafone的合併案才遭英國政府以國家安全理由介入調查。

長和在去年5月宣布，以與私募基金EQT Infrastructure在義大利成立新合資公司的方式，變相出售當地網路設備、批發流動及固網通訊業務60%股權。不過直到去年11月，由於未與相關第三方達成協議等，延長限期三個月至本月。

據彭博引述未具名消息人士稱，該交易在未到限期前已緊急喊停，因為長和已向瑞士電訊（Swisscom）旗下Fastweb和當地富豪Xavier Niel旗下Iliad SA提出初步協商，而目前各方都未表態落實推進併購，這讓注入資產到新合資公司的交易更複雜，交易要完成的難度更高。

而長和在英國的電信資產併購案也遭遇阻礙。英國電信巨頭Vodafone行政總裁德拉瓦勒（Margherita Della Valle）證實，該公司與長和集團旗下電信公司Three UK的合併案，正在配合英國政府根據「國家安全與投資 法」展開的國安審查。這意味英國政府有權以「國安」為由阻止該交易。