我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

爸送外賣沒熄火 華童被偷車賊連人帶車擄走

Nvidia差多少才能當全球市值一哥？前10大排行一次看

義大利設通訊公司喊卡 李嘉誠歐洲整合再受阻

記者黃雅慧／綜合報導

香港富豪李嘉誠整合歐洲電信業務再受阻，旗下長和集團宣布終止就義大利批發流動及批發固網通訊服務成立潛在新公司，因交易先決條件未在期限內完成。此前，長和旗下電訊集團與Vodafone的合併案才遭英國政府以國家安全理由介入調查。

長和在去年5月宣布，以與私募基金EQT Infrastructure在義大利成立新合資公司的方式，變相出售當地網路設備、批發流動及固網通訊業務60%股權。不過直到去年11月，由於未與相關第三方達成協議等，延長限期三個月至本月。

據彭博引述未具名消息人士稱，該交易在未到限期前已緊急喊停，因為長和已向瑞士電訊（Swisscom）旗下Fastweb和當地富豪Xavier Niel旗下Iliad SA提出初步協商，而目前各方都未表態落實推進併購，這讓注入資產到新合資公司的交易更複雜，交易要完成的難度更高。

而長和在英國的電信資產併購案也遭遇阻礙。英國電信巨頭Vodafone行政總裁德拉瓦勒（Margherita Della Valle）證實，該公司與長和集團旗下電信公司Three UK的合併案，正在配合英國政府根據「國家安全與投資法」展開的國安審查。這意味英國政府有權以「國安」為由阻止該交易。

義大利 投資 香港

上一則

恐觸發債務違約 華南城股價重挫

下一則

iPhone代工大戰 一霸兩強一新秀

延伸閱讀

英國美體小舖進入破產管理 2000員工面臨失業風險

英國美體小舖進入破產管理 2000員工面臨失業風險
英外交大臣：盼與中國討論紅海、台海航行自由問題

英外交大臣：盼與中國討論紅海、台海航行自由問題
義大利政要促國際民航組織 正視中國擅改M503航路

義大利政要促國際民航組織 正視中國擅改M503航路
香港樓市、股市持續不振 分析：龍年表現未可知

香港樓市、股市持續不振 分析：龍年表現未可知

熱門新聞

美財長葉倫表示，監管機關正在留意非銀行的不動產抵押貸款公司。（美聯社）

葉倫示警不動產抵押貸款危機

2024-02-10 01:00
艾司摩爾（ASML）價值3.8億美元的High-NA EUV設備。艾司摩爾提供

晶片製造神器價值3.8億 新一代微影設備亮相了

2024-02-10 22:43
Nike控制運動鞋定價的能力正在逐步流失。（路透）

管不住…零售商大砍Nike鞋售價

2024-02-03 01:00
好市多（Costco）已至少七次拿下美國綜合商品零售商顧客滿意度冠軍。 （美聯社）

美零售商中滿意度最高 好市多靠什麼蟬聯7連霸？顧客最在意這些

2024-02-09 06:30
輝達股價今年來大漲45%，公司市值已超過1.7兆美元。（路透）

Nvidia現在市值多驚人？股價今年來已狂飆45％ 1家抵全香港上市中企

2024-02-10 06:18
美國1月整體與核心消費者物價指數（CPI）年升幅都高於預期，Fed 3月開始降息的機率更加渺茫。（美聯社）

美1月CPI年升3.1% 高於預期 Fed降息時機可能再延

2024-02-13 09:05

超人氣

更多 >
擠下Trader Joe's 這3家成為美國人最愛超市

擠下Trader Joe's 這3家成為美國人最愛超市
最美港姐拒豪門嫁窮小子13年 真實婚姻現況曝光

最美港姐拒豪門嫁窮小子13年 真實婚姻現況曝光
大麥克套餐18元吃不起壞業績 麥當勞承諾將注重平價

大麥克套餐18元吃不起壞業績 麥當勞承諾將注重平價
酋長隊超級盃冠軍大遊行驚傳槍擊 1死9傷

酋長隊超級盃冠軍大遊行驚傳槍擊 1死9傷
名歌手胃癌離世 哪些是早期症狀？

名歌手胃癌離世 哪些是早期症狀？