我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

爸送外賣沒熄火 華童被偷車賊連人帶車擄走

Nvidia差多少才能當全球市值一哥？前10大排行一次看

iPhone代工大戰 一霸兩強一新秀

記者吳凱中／綜合報導

蘋果iPhone代工訂單大戰今年邁入新局，鴻海集團雖仍有望掌握iPhone 16系列新機逾五成組裝大單，續居龍頭，但紅色供應鏈指標廠立訊急起直追，超越和碩成為iPhone代工二哥，今年接單份額持續提高，加上後起之秀印度塔塔集團加入搶單，業界預料，今年iPhone代工訂單競爭將是「一霸、兩強、一新秀」格局。

蘋果2023年推出iPhone 15系列，組裝訂單超過六成由鴻海負責，立訊訂單比重則持續上升，去年已超過和碩，成為iPhone代工二哥。隨著去年底和碩將昆山廠主導權交予立訊，市場預料立訊訂單比重將持續提升。

蘋果為了保住金雞母中國市場，並進一步降低成本，讓立訊近年在蘋果訂單份額持續提升，立訊組裝產品涵蓋iPhone、Apple Watch及獨家代工蘋果近期剛上市的Vision Pro，是陸系蘋果供應鏈中指標供應商。

業界分析，今年iPhone 16系列訂單預料仍將由鴻海集團拿下最多份額，預計將超過五成，立訊居第二，和碩份額將降至第三，塔塔集團新機訂單比重仍待觀察。

外資指出，長期來看，在地緣政治影響下，鴻海將掌握四至五成蘋果新機訂單，以高階iPhone機種為主；立訊未來兩、三年訂單比重將提升至三成；至於剩下四成則由和碩、塔塔集團分食。

立訊在iPhone組裝領域持續壯大之際，塔塔集團接手緯創印度iPhone組裝廠後，雖然尚未接手蘋果新機訂單，仍在持續提升整體生產良率階段。

值得一提的是，外電報導，塔塔集團正與和碩談判，計畫在印度南部泰米爾納德邦的霍蘇爾市合資興建iPhone組裝廠，是塔塔集團首次以合資形式經營該業務。

iPhone 鴻海 印度

上一則

義大利設通訊公司喊卡 李嘉誠歐洲整合再受阻

下一則

台積3奈米 蘋果投片大增5成 同步包下大量先進封裝產能

延伸閱讀

鴻海擴iPhone產能 印度砸1.44億美元建廠

鴻海擴iPhone產能 印度砸1.44億美元建廠
路透：印度塔塔正與和碩商談合作 加速iPhone組裝廠興建進度

路透：印度塔塔正與和碩商談合作 加速iPhone組裝廠興建進度
蘋果營收重返成長、獲利優預期 但大中華區困境依舊

蘋果營收重返成長、獲利優預期 但大中華區困境依舊
比iPhone重 日本「奇蹟草莓」1顆賣675美元

比iPhone重 日本「奇蹟草莓」1顆賣675美元

熱門新聞

美財長葉倫表示，監管機關正在留意非銀行的不動產抵押貸款公司。（美聯社）

葉倫示警不動產抵押貸款危機

2024-02-10 01:00
艾司摩爾（ASML）價值3.8億美元的High-NA EUV設備。艾司摩爾提供

晶片製造神器價值3.8億 新一代微影設備亮相了

2024-02-10 22:43
Nike控制運動鞋定價的能力正在逐步流失。（路透）

管不住…零售商大砍Nike鞋售價

2024-02-03 01:00
好市多（Costco）已至少七次拿下美國綜合商品零售商顧客滿意度冠軍。 （美聯社）

美零售商中滿意度最高 好市多靠什麼蟬聯7連霸？顧客最在意這些

2024-02-09 06:30
輝達股價今年來大漲45%，公司市值已超過1.7兆美元。（路透）

Nvidia現在市值多驚人？股價今年來已狂飆45％ 1家抵全香港上市中企

2024-02-10 06:18
美國1月整體與核心消費者物價指數（CPI）年升幅都高於預期，Fed 3月開始降息的機率更加渺茫。（美聯社）

美1月CPI年升3.1% 高於預期 Fed降息時機可能再延

2024-02-13 09:05

超人氣

更多 >
擠下Trader Joe's 這3家成為美國人最愛超市

擠下Trader Joe's 這3家成為美國人最愛超市
最美港姐拒豪門嫁窮小子13年 真實婚姻現況曝光

最美港姐拒豪門嫁窮小子13年 真實婚姻現況曝光
大麥克套餐18元吃不起壞業績 麥當勞承諾將注重平價

大麥克套餐18元吃不起壞業績 麥當勞承諾將注重平價
酋長隊超級盃冠軍大遊行驚傳槍擊 1死9傷

酋長隊超級盃冠軍大遊行驚傳槍擊 1死9傷
名歌手胃癌離世 哪些是早期症狀？

名歌手胃癌離世 哪些是早期症狀？