iPhone代工大戰 一霸兩強一新秀

蘋果iPhone 代工訂單大戰今年邁入新局，鴻海 集團雖仍有望掌握iPhone 16系列新機逾五成組裝大單，續居龍頭，但紅色供應鏈指標廠立訊急起直追，超越和碩成為iPhone代工二哥，今年接單份額持續提高，加上後起之秀印度 塔塔集團加入搶單，業界預料，今年iPhone代工訂單競爭將是「一霸、兩強、一新秀」格局。

蘋果2023年推出iPhone 15系列，組裝訂單超過六成由鴻海負責，立訊訂單比重則持續上升，去年已超過和碩，成為iPhone代工二哥。隨著去年底和碩將昆山廠主導權交予立訊，市場預料立訊訂單比重將持續提升。

蘋果為了保住金雞母中國市場，並進一步降低成本，讓立訊近年在蘋果訂單份額持續提升，立訊組裝產品涵蓋iPhone、Apple Watch及獨家代工蘋果近期剛上市的Vision Pro，是陸系蘋果供應鏈中指標供應商。

業界分析，今年iPhone 16系列訂單預料仍將由鴻海集團拿下最多份額，預計將超過五成，立訊居第二，和碩份額將降至第三，塔塔集團新機訂單比重仍待觀察。

外資指出，長期來看，在地緣政治影響下，鴻海將掌握四至五成蘋果新機訂單，以高階iPhone機種為主；立訊未來兩、三年訂單比重將提升至三成；至於剩下四成則由和碩、塔塔集團分食。

立訊在iPhone組裝領域持續壯大之際，塔塔集團接手緯創印度iPhone組裝廠後，雖然尚未接手蘋果新機訂單，仍在持續提升整體生產良率階段。

值得一提的是，外電報導，塔塔集團正與和碩談判，計畫在印度南部泰米爾納德邦的霍蘇爾市合資興建iPhone組裝廠，是塔塔集團首次以合資形式經營該業務。