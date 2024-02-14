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台幣上半年匯率 專家估維持3字頭

財經新聞組／台北報導
央行去年底理監事會議事錄「鴿中帶鷹」，經濟學者預期，今年上半年新台幣匯率可能維持在3字頭。（本報資料照片）
央行去年底理監事會議事錄「鴿中帶鷹」，經濟學者預期，今年上半年新台幣匯率可能維持在3字頭。（本報資料照片）

隨著歐美升息循環結束，台灣降息步調受到關注，台灣央行去年底理監事會議事錄摘要「鴿中帶鷹」，貨幣政策未排除尚有緊縮可能。經濟學者認為，上半年新台幣匯率可能維持在3字頭。

台經院預估，2024年新台幣兌美元匯率平均在30.90元；中研院經濟所則預測，2024年新台幣兌美元匯率將落在31.22元。

台灣經濟研究中心執行長吳大任表示，世界各國過去不斷升息過程中，台灣央行採取相對保守作法，在升息循環結束後，預料台灣央行仍維持保守作風，今年上半年新台幣兌美元匯率將維持在30至32元間，下半年則有望隨著美國降息升破30元。

台經院長張建一分析，美國經濟表現較預期強勢，是不是那麼快降息，目前仍說不準，多數預期要到第2季之後才會降息，且若降息幅度不大，台灣未必跟進，央行除觀察美國貨幣政策外，台灣通膨變化也是重點，除非美國大幅降息，否則暫時按兵不動的機率較大。

吳再益表示，台灣今年經濟成長優於去年，加上美國升息告一段落，美元指數往下走，包括新台幣在內的亞洲貨幣有望升值。而新台幣升值，有助減緩進口物價，有助穩定台灣物價。此外，美國若升息告終，資金和熱錢流向亞洲，有助拉抬台股

對於今年股市表現，中經院經濟展望中心主任彭素玲認為，5G、AI題材仍舊炙手可熱，台股價量穩定，除非地緣政治上有明顯變動，才可能對股市有顯著影響。

吳大任則認為，在面對全球需求低迷、美國消費力下降情況下，台股基本面看似不佳，但目前看來，台股交投依舊熱絡，意味著市場對台股前景仍是樂觀看待。

吳大任也說，美股與台股連動性強，美股在今年有可能會在第2季下修，屆時台股也可能遭到牽連，但無須太過擔心，台灣企業極具國際競爭力，長期仍舊看好台股。

台股 降息 升息

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