中國房市景氣「窺見回升曙光」 下半年有望止穩

前復旦大學房地產研究中心地產運營研究所長蔡為民表示，今年中國房地展基本上是在「探底、築底」的過程。（記者謝守真／攝影）

剛過去的兔年，中國房地產 持續「去泡沫化」，市場低迷不見盡頭。如今龍年正式到來，一些地方如北京、深圳等地開年首月成交面積無論相較前月或去年同期，都見到回升景況，中國房地產能否在金龍年起死回生，備受關注。

中指研究院近期發布報告顯示，1月中國房市成交面積較前月大幅下跌28.06％，年減幅也有12.51％。其中，一線城市整體成交面積較前月下跌16.23％，較去年同期則下跌4.27％。

不過，分城市來看，1月北京房市成交面積較前月增加17.6％，深圳次之月增幅10％。反之，廣州月減幅最顯著達45.6％，上海排在第二，月跌23.4％。

值得注意的是，北京、深圳1月成交面積相較去年同期皆上升，年增幅分別達72.7％及21.7％，上海則相反下降33.9％。

金龍年中國房市怎麼走？台籍房地產專家、前復旦大學房地產研究中心地產運營研究所長蔡為民對本報表示，如果以上海為例，在2024年的第3季應該會有所止穩。

蔡為民分析，上海房市歷經差不多兩年的不景氣，在投資 人大量拋盤之下，基本上接手的都是自用者，簡言之就是「換手」，投資人基於獲利了結而拋盤，而自用者則基於居住的需求所以接盤。

他補充，有投資者存在的市場就會一直出現「浮額」，而在大換手後以自用者接盤為主，此時籌碼就會開始沉澱。這說明，今年基本上是在「探底、築底」過程，下半年有望止穩。

蔡為民指出，除了一、二線城市外，其他線城的量體過分龐大，且購買者早已接近消失殆盡，三至六線城市「要進入相對好的狀態是非常困難的」。蔡為民認為，中國房市分化現象只會更加嚴重。

諸葛找房數據研究中心分析師王小嬙認為，雖然2023年政策端出現較大改善，購屋成本降低，但市場仍面臨信心不足狀況，尤其購屋者對於購買期房（預售屋）較為謹慎，而是將目光轉向二手房，「新房的預售制度及預售資金監理制度亟須改革」。

值得注意的是，界面新聞引述多位券商、智庫的經濟學家分析，今年中國房地產市場的不穩定仍可能是中國經濟最大的風險，至少在今年上半年房地產仍會處於低迷，這將對上下游產業和整體經濟產生影響。