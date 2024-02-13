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把中國視為不可投資或另類投資 小摩：這說法太離譜

記者葉文義／即時報導
中國股市跌跌不休，日前還出現千股跌停的慘況，市場亦出現一些持續看衰投資中國股市的聲音。（中新社）
中國股市跌跌不休，日前還出現千股跌停的慘況，市場亦出現一些持續看衰投資中國股市的聲音。（中新社）

中國股市跌跌不休，日前還出現千股跌停的慘況，市場亦出現一些持續看衰投資中國股市的聲音。對此，外電報導，摩根大通資產管理全球多元資產策略主管John Bilton表示，儘管中國經濟正面臨困難，但像一些個別分析師建議將其視為「不可投資」並不是正確的選擇，「我不認為你可以把全球第二大經濟體視為另類投資或不可投資，這個說法太離譜」。

香港經濟日報報導，Bilton 指出，中國人口下降意味著勞動力也在萎縮，而勞動力是經濟成長的最大因素，這意味經濟增長的其他驅動將承擔更繁重的工作。

他表示，解決這些問題對於增強國際投資者對中國的信心極為重要。他解釋，北京當局是否積極發布一系列政策，並配合貨幣政策，以解決通縮及一些背後的房地產問題，將是關鍵所在。

Bilton認為，儘管有這些問題，但投資者在中國還是有機會的。例如政府債券是其中之一，中國債市龐大，但國際資金參與較少，加上在通縮環境下亦有可能降息

股市亦是另一個選項，他指出，中國市場仍有巨大的選股機會，經濟發展仍很需要金融的參與，應對人口老化、交通、服務等問題。因此，這可能是更加要關注個股的情況。

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影片來源：世界新聞網 一洲焦點

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