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蘇寧易購虧損 縮減73%至79%

記者謝守真／綜合報導

擁有家樂福中國的蘇寧易購在業績預告指出，估2023年歸屬母公司的虧損32.5億至42.5億（人民幣，下同，約4.52億至5.91億美元），虧損縮減73%至79%，虧損主因是家樂福中國業績不佳。

蘇寧易購指出，去年第四季不考慮公司部分聯營企業依照權益法提列的當期投資損失、閉店產生的賠償等費用支出等影響，公司第四季可能虧損1億至獲利1億。報告期間內該公司非經營性損益項目合計增加公司歸屬於上市公司股東的淨利約9億至12億，主要由於公司使用權資產處置收益等帶來的影響。

此前，蘇寧易購公布的2023年前三季營收486億年減12%；歸母虧損26億，較去年同期虧損縮減42%。據此推估，去年第四季歸母預估虧損6.4億至16.4億，相較前年同期的虧損116.7億，虧損縮減85%至94%。蘇寧易購子公司蘇寧國際2019年9月以48億收購家樂福中國八成股份。

去年家樂福中國虧損原因有二：一、公司在2023年對家樂福中國業務實施瘦身調整，推進店面關閉調整，帶來銷售收入大幅下降，閉店產生的賠償等費用支出金額增加；二、公司對家樂福中國業務帳面包括商譽在內的長期資產進行減損。

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