學者：中股暴跌讓民眾忍無可忍 對社會心理衝擊大

中股持續低迷可能造成的影響日益引發外界關注。（路透資料照片）

中國股市近來表現引發各界高度關注，旅美的中國時政評論員鄧聿文11日在德國之聲中文網撰文指出，中國股市的下跌已不能僅用經濟因素來解釋，更多可能是由政治因素誘發的信心危機，必須從政治角度才能得到合理解釋。由此也就不難明白中國當局為什麼要在春節前夕救市了，「因為擔心可怕的民意反轉」。

鄧聿文指出，觀察家們評估2024年的中國經濟和社會風險時，多聚焦在房地產 和地方債務上。雖然經過數年的治理，房地產和地方債的風險釋放了很大一部分，但市場的風險並未完全出清，對這兩者來說，2024年依然會是艱難的一年。

未料在進入2月時，中股的風險驟然大增。鄧聿文認為，從其對社會心理造成的衝擊而言，要大過房地產和地方債務。後二者特別是房地產對社會心理面的影響也非常大。如果房價 暴跌，房產公司倒閉，就像2008年的美國次貸危機一樣，牽連金融機構不說，普通民眾擁有的房產財富價值也會劇烈縮水。

鄧聿文表示，這也就是北京當局在調控房地產時不敢去刺破房價泡沫的原因，儘管現在中國多數城市的二手房價實際跌幅也已很大。

相比樓市，股市的流動性強，其短期的波動性要比樓市大得多，股市的暴跌瞬間會讓一個股民破產 。過去兩年，中國股市一直在跌，2022年，滬市跌了15.13%，2023年再跌3.7%。今年開年以來，在2月5日匯金入市前，滬市跌幅高達9%以上，兩次跌破2700點，最低跌到2635點。

鄧聿文指出，中國股市三年的下跌，尤其是今年以來的暴跌，更多可能是由政治因素誘發的信心危機。把中國股市和香港股市對照起來，這一點會看得更清楚。

鄧聿文稱，只要中美競爭關係一日不變，地緣政治環境對中國的不友善就一日難改。而資本是最敏感的，對有高度風險的市場，當然是早點快點撤出。

鄧聿文指出，中股最近的暴跌終於讓民眾有點忍無可忍，原因在於，幾千萬股民，沒有多少人能經得住這種暴跌，再跌下去，幾乎所有人的股市資金都要歸零。幾千萬股民背後是幾千萬家庭。