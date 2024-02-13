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中國組國家隊攻固態電池 比亞迪、寧德時代等大廠結盟

編譯林奇賢／綜合報導
中國組成由比亞迪、寧德時代等大廠結盟的國家隊，要推動全固態電池商業化。（路透）
中國組成由比亞迪、寧德時代等大廠結盟的國家隊，要推動全固態電池商業化。（路透）

中國已組成由比亞迪和寧德時代等電池和汽車製造商結盟的國家隊，將全力推動全固態電池商業化的計畫，要在這個可能徹底改變電動車市場的技術領域，向日本和西方國家發起挑戰。

日經新聞報導，為了在2030年前建立固態電池的供應鏈，北京當局在1月22日成立「中國全固態電池產學研協同創新平台」（CASIP），集結產、官、學的力量，包括找來在電動車電池互相競爭的寧德時代和比亞迪。

寧德時代、比亞迪子公司弗迪電池、中航鋰電、億緯鋰能、國軒高科等公司都加入CASIP，相當於全球排名前十的車用電池廠商中，有六家加入這項計畫，展現中國的「全明星」陣容。汽車製造商（以國營企業為主），以及私人企業比亞迪和蔚來汽車也參與其中。

CASIP將致力於基礎研究、關鍵技術、共同開發和製造搭載固態電池的電動車，建立相關供應鏈，目標是研發和製造在全球具競爭力的固態電池，並以中企為中心。

清華大學教授歐陽明高在CASIP成立典禮上說，「我們必須做好準備，應對全固態電池技術可能顛覆中國車用電池優勢的風險」。電動汽車百人會理事長陳清泰說，固態電池有改變產業局勢的潛力，意味著發展固態電池應擺優先，以確保中國成為「汽車強國」。

固態電池有望提高能量密度，從而增加電動車的續航力，較不容易起火，體積也較小，賦予汽車設計師更大的自由度。

多年來，豐田汽車等日企一直引領固態電池的研發。豐田力拚2027-2028年推出配備固態電池的電動車，日產則打算在2028年度開始銷售這類車款。福斯和寶馬（BMW）也正與美國等地的電池新創合作，競相推動固態電池電動車的商業化。

中國政協經濟委員會副主任苗圩表示，到2025年或2026年，新能源汽車在新車銷售的占比將超過一半，應利用具備大市場的優勢，讓全固態電池更快實現產業化。

歐陽明高說：「AI正改變材料研發的方式，將大幅加快全固態電池的研發速度。到2030年左右，我們將有更大的機會，在全固態電池產業化取得突破。」

不過，根據第一財經報導，豐田擁有超過1300項固態電池的專利，中國電池公司的相關專利不到100項，中企能否將現有車用電池的壓倒性優勢再次重現在固態電池上，還有待觀察。

電動車 豐田 供應鏈

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