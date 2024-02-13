我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加本周末再降雨 恐又面臨洪水威脅

貝佐斯為何要搬到邁阿密？省下6億元…打造超級遊艇還有剩

智慧車新公司 華為取名引望

記者黃雅慧／綜合報導
華為近期申請註冊多枚商標，包括「引望」、「引看」、「引眾」等。（本報資料照片）
華為近期申請註冊多枚商標，包括「引望」、「引看」、「引眾」等。（本報資料照片）

綜合中媒引述中國工商資訊平台天眼查資料顯示，華為近期申請註冊多枚商標，包括「引望」、「引看」、「引眾」、「INVISOL」與「INNOWARD」等，國際分類包括科學儀器、運輸工具等，當前商標狀態均為等待實質審查。上海證券報引述華為車BU有關人士說法證實，「引望」商標就是華為公司的智慧汽車部門（車BU）成立的新公司。

此前，華為已成立深圳引望智能技術有限公司，註冊資本10億人民幣（約1.39億美元）。法定代表人為鄭麗英，經營範圍含智慧車載設備製造與銷售等。

上述華為車BU有關人士表示，目前未確定「引望」字樣以後會不會在合作夥伴的車上體現等合作具體事項。該人士透露，「引望」的寓意目前也沒有官方解讀，大概有「引領產業希望之路」的含義。

引望落地意味華為欲打造股權多元的技術平台，也是華為智慧車業務更好服務產業的第一步，將裝載華為車BU目前的技術和資源，目前還是華為全資，但華為此前表示後續希望隨著更多車企夥伴加入。

證券時報此前引述知情人士說法，新公司作為公共平台，將為智選車業務提供智慧系統及組件解決方案，智選車將是新公司的重要客戶。

華為 證券

上一則

蘇寧易購虧損 縮減73%至79%

下一則

中國救房市 建立房地產融資協調機制

延伸閱讀

傳華為涉嫌不當行為 法國辦公室本周遭突襲搜查

傳華為涉嫌不當行為 法國辦公室本周遭突襲搜查
中芯突圍美管制 5奈米最快今年量產 助攻華為

中芯突圍美管制 5奈米最快今年量產 助攻華為
華為分紅770億人民幣 14萬員工受惠

華為分紅770億人民幣 14萬員工受惠
FT：中芯將為華為新高階手機 生產5奈米晶片

FT：中芯將為華為新高階手機 生產5奈米晶片

熱門新聞

加拿大在彭博新能源財經的電池供應鏈排行首度奪冠 。 （路透）

中國被這國超車 痛失彭博鋰電池供應鏈龍頭寶座 反映在1領域缺失

2024-02-05 07:51
Nike控制運動鞋定價的能力正在逐步流失。（路透）

管不住…零售商大砍Nike鞋售價

2024-02-03 01:00
美財長葉倫表示，監管機關正在留意非銀行的不動產抵押貸款公司。（美聯社）

葉倫示警不動產抵押貸款危機

2024-02-10 01:00
艾司摩爾（ASML）價值3.8億美元的High-NA EUV設備。艾司摩爾提供

晶片製造神器價值3.8億 新一代微影設備亮相了

2024-02-10 22:43
好市多（Costco）已至少七次拿下美國綜合商品零售商顧客滿意度冠軍。 （美聯社）

美零售商中滿意度最高 好市多靠什麼蟬聯7連霸？顧客最在意這些

2024-02-09 06:30
歐洲中央銀行總裁拉加德（Christine Lagarde）也加入批評經濟學家的陣營。（美聯社）

經濟學家預測接連落空 挨轟「活在舒適圈」

2024-02-04 13:46

超人氣

更多 >
趙小蘭妹妹趙安吉車禍驟逝 年僅50歲

趙小蘭妹妹趙安吉車禍驟逝 年僅50歲
華女雪山遇難 遺體在瀑布懸崖間 旁邊沒路...

華女雪山遇難 遺體在瀑布懸崖間 旁邊沒路...
飛來橫禍…剛申請入籍 華婦綠燈過馬路遭撞亡

飛來橫禍…剛申請入籍 華婦綠燈過馬路遭撞亡
律師夫叮嚀「多喝水」…孕妻疑心暗查 驚覺遭7次下藥

律師夫叮嚀「多喝水」…孕妻疑心暗查 驚覺遭7次下藥
紐約大學18歲女子跳樓亡 學生批校方通報「官僚又遲緩」

紐約大學18歲女子跳樓亡 學生批校方通報「官僚又遲緩」