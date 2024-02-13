智慧車新公司 華為取名引望

華為近期申請註冊多枚商標，包括「引望」、「引看」、「引眾」等。（本報資料照片）

綜合中媒引述中國工商資訊平台天眼查資料顯示，華為 近期申請註冊多枚商標，包括「引望」、「引看」、「引眾」、「INVISOL」與「INNOWARD」等，國際分類包括科學儀器、運輸工具等，當前商標狀態均為等待實質審查。上海證券 報引述華為車BU有關人士說法證實，「引望」商標就是華為公司的智慧汽車部門（車BU）成立的新公司。

此前，華為已成立深圳引望智能技術有限公司，註冊資本10億人民幣（約1.39億美元）。法定代表人為鄭麗英，經營範圍含智慧車載設備製造與銷售等。

上述華為車BU有關人士表示，目前未確定「引望」字樣以後會不會在合作夥伴的車上體現等合作具體事項。該人士透露，「引望」的寓意目前也沒有官方解讀，大概有「引領產業希望之路」的含義。

引望落地意味華為欲打造股權多元的技術平台，也是華為智慧車業務更好服務產業的第一步，將裝載華為車BU目前的技術和資源，目前還是華為全資，但華為此前表示後續希望隨著更多車企夥伴加入。

證券時報此前引述知情人士說法，新公司作為公共平台，將為智選車業務提供智慧系統及組件解決方案，智選車將是新公司的重要客戶。