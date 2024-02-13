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中國救房市 建立房地產融資協調機制

財經新聞組／綜合報導

為挽救陷入低迷的房市，中國政府1月間下令建立「房地產融資協調機制」。中國媒體報導，多家國有大型銀行、股份制銀行在農曆春節前後陸續推出配合措施，落實這一融資協調機制。

中央社報導，中國住房城鄉建設部及金融監管總局1月12日發布「關於建立城市房地產融資協調機制的通知」，宣示藉此滿足房地產企業合理融資需求，促進金融與房地產良性循環，更加精準支持房地產項目合理融資需求，促進房地產市場平穩健康發展。

澎湃新聞報導，金融監管總局6日召開專題會議，進一步部署落實城市「房地產融資協調機制」相關工作。會議要求，各商業銀行要主動對接協調機制，對推送的房地產項目名單要及時開展評審，加快授信審批，對合理融資需求做到「應滿盡滿」，並要建立專門工作機制，優化貸款審批流程。此後，多個省區的金監及住建部門即展開部署。

根據報導，中國農業銀行11日宣布，城市「房地產融資協調機制」建立後，該行及時展開穿透式部署，快速對接案件。截至目前，該行已累計對接2700餘個協調機制案件。而自1月26日金融監管總局專題會議以來，新審批案件已超過10個，審批貸款近50億人民幣（約6.95億美元）。

農行強調，獲得貸款的借款人中，民營企業等非國有企業比重超過80%，貸案類型以滿足剛需和改善型需求的住宅為主。

中國工商銀行日前則表示，該行已在總、分行層面成立「房地產融資協調機制專項工作小組」，「加強統一領導，加快組織推動，加大項目對接，加緊融資落地」。自1月30日各地推送案件清單以來，該行截至2月8日已對接2000餘案。

房地產 融資 貸款

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